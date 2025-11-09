broken clouds
10°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РЕМИ НОВОСАДСКИХ РУКОМЕТАШИЦА СА КАРАГУЈЕВЧАНКАМА У ДЕРБИЈУ АРКУС ЛИГЕ

09.11.2025. 20:12 20:21
Пише:
Вук Гвозденовић
Коментари (0)
СБРЛ
Фото: СБРЛ

Рукометашице Војводине ремизирале су са Радничким из Крагујевца 21:21 (11:9) у осмом колу Б Суперлиге.

Војводина је имала предност на полувремену, али су гошће успеле да изборе реми који може много да им значи у борби за промоцију у елитни ранг.

Најефикаснија међу изабраницама Андријане Будимир била је Наташа Ловрић са седам погодака, а пратила ју је Ива Петровић са четири гола. Код Шумадинки Тамара Прековић са шест гола и Милијана Стошић са једним мање.

жрк војводина
Пише:
Вук Гвозденовић
Спорт Рукомет
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај