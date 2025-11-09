РЕМИ НОВОСАДСКИХ РУКОМЕТАШИЦА СА КАРАГУЈЕВЧАНКАМА У ДЕРБИЈУ АРКУС ЛИГЕ
09.11.2025. 20:12 20:21
Рукометашице Војводине ремизирале су са Радничким из Крагујевца 21:21 (11:9) у осмом колу Б Суперлиге.
Војводина је имала предност на полувремену, али су гошће успеле да изборе реми који може много да им значи у борби за промоцију у елитни ранг.
Најефикаснија међу изабраницама Андријане Будимир била је Наташа Ловрић са седам погодака, а пратила ју је Ива Петровић са четири гола. Код Шумадинки Тамара Прековић са шест гола и Милијана Стошић са једним мање.