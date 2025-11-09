ФОНДАЦИЈА „ЛАЗА КОСТИЋ” РАСПИСАЛА КОНКУРС ЗА ОСНОВЦЕ Осморо најбољих путује у Лондон и Стратфорд, „стазама српских великана”
Осмишљена је посебна едукативна друштвена игра, која децу припрема за овај конкурс, а чије је финале планирано за 9. децембар у ИК „Прометеј”.
Четири дана у Лондону, посете легендарном Глоб театру, позоришном здању у којем су извођене драме Вилијама Шекспира; затим улици у којој је, недалеко од цркве Светог Клемента, живео 1784. године Доситеј Обрадовић, те тамо и данас стоји табла с његовим именом; местима којима су током деценија боравка на острву ходили Милош Црњански и Борислав Пекић или где је владика Никлај Велимировић засвирао фрулу.
А петог дана обилазе се Стратфорд и Шекспирова родна кућа. И све то заправо је награда за победнике управо расписаног Конкурса „Лаза&Вил и пчела”, иза којег стоји Фондација „Лаза Костић”.
Наиме, поводом 180 година Градске Библиотеке у Новом Саду и 70 година њеног Дечјег одељења, затим 150 година модерног пчеларства, 35 година новосадске Издавачке куће „Прометеј”, а идући у сусрет 35-годишњици Фондације „Лаза Костић” и 200-годишњици Матице српске, осмишљена је посебна едукативна друштвена игра, која децу припрема за овај конкурс, а чије је финале планирано за 9. децембар у ИК „Прометеј”.
Победнике очекује наступ у Свечаној сали Матице српске 12. фебруара 2026, а осморо најбољих ће за награду добити поменуто путовање у Лондон и Стратфорд, названо „Стазама српских великана”, планирано за септембар 2026.
– Припрема за Конкурс подразумева пет једночасовних радионица, на којима се деца упознају са игром „Лаза&Вил и пчела”, односно чињеницама које повезују српску културу, Лазу Костића, Вилијама Шекспира, пчелом као метафором у уметности, симболом који обележава Матицу српску… – појашњава оснивач Фондације „Лаза Костић”, пијанисткиња Марина Милић Радовић, која ће и водити награђене у Лондон и Стратфорд. – На радионицама деца добијају и детаљнија упутства како да искористе игру за креирање презентације, као оличење укрштаја сакупљеног знања, личних афинитета и њихове креативности.
А Конкурс управо подразумева презентацију коју школарац сам одабере да би одговорио на тему „Лаза&Вил и пчела”. Та презентација може бити: ликовна (с тим да у обзир долазе само радови у облику саћа – шестоугаони облици, максимално до 32 цм по страници), беседничка, глумачка, музичко-интерпретативна и комбинација два или више начина представљања.
Термини радионица
Термини једночасовних радионица у Дигиталном омладинском центру:
1. Четвртак, 13. новембар у 18 (деца од 5. до 8. разреда)
2. Понедељак, 17. новембар у 11 (деца од 5. до 8. разреда)
3. Понедељак, 17. новембар у 18 (деца од 1. до 4. разреда)
4. Уторак, 18. новембар у 11 (деца од 5. до 8. разреда)
5. Уторак, 18. новембар у 18 (деца од 1. до 4. разреда)
6. Четвртак, 20 новембар у 18 (деца од 5. до 8. разреда)
7. Уторак, 25. новембар у 11 (деца од 1. до 4. разреда)
8. Уторак, 25. новембар у 18 (деца од 5. до 8. разреда)
9. Четвртак, 27. новембар у 18 (деца од 1. до 4. разреда)
Конкурс је расписан за децу са подручја Града Новог Сада, али могу да се придруже и друга места који желе да своје основце укључе у припремне радионице. Дефинисане су у две категорије: млађа – од 1. до 4. разреда основне школе, и старија – од 5. до 8. разреда основне школе.
Презентацију, односно осликано саће уз пратеће објашњење или беседу, глумачко представљање лика, музичку тачку или мултимедијалну презентацију... учесници треба да сниме и најкасније до недеље 30. новембра у поноћ пошаљу на адресу: [email protected].
У четвртак, 4. децембра, биће објављен списак финалиста који ће бити позвани да 9. децембра дођу у галерију ИК „Прометеј” и „одбране” своје презентације. Галерија ИК „Прометеј” има одговарајући пијанино за такмичаре који би желели у своју презентацију укључе и свирање клавира – соло, у камерној музици, или певање уз пратњу клавира.
Деца могу да презентације изнесу и у тимовима, у пару, у вишечланој групи, ако им је таква концепција најпривлачнија. И у тимској презентацији, сваког такмичара ће жири питати понаособ и давати индивидуалну оцену.
Најбољи ће добити прилику да наступе у Матици српској, а коначну одлуку о награђенима који ће освојити пут у Лондон донеће специјални жири након презентација 12. фебруара 2026, када се сагледају сви резултати и ефекти расписаног конкурса.
Захваљујући Градској управи за културу и Градској библиотеци у Новом Саду, новосадски основци ће имати избор од девет преподневних и поподневних термина за похађање једночасовних радионица између 13. и 27. новембра, и то у Дигиталном омладинском центру (Војводе Путника 1). Неке радионице су пре подне, неке по подне, све како би деца која иду у тим различитим сменама могла да их похађају.
– Циљ је да се школарци на креативан начину упознају са делима два велика песника, Вилијама Шекспира и Лазе Костића, али и да кроз уметност и игру развију машту и самопоуздање – наводи Марина Милић Радовић. – А пчела као лајтмотив није случајно узета. Она је симбол за Матицу српску, за нашу најстарију институцију која негује српску културу, науку и уметност. А посредством Матице је Лаза Костић својевремено на овим просторима утемељио култ Шекспира, организовавши 1864. у Новом Саду обележавање 300-годишњицу рођења великог драматичара. На страну, што је Лаза рекао за Шекспира да је он као пчела која од цвећа узима полен, па га онда претвори у мед. А није неважно ни то да је сам Шекспир готово у свим својим делима помињао кошницу, рој, мед...
На радионицама може бити највише 20 учесника, а како наводи Марина Милић Радовић, пожељно је да деца заинтересована да учествују на Конкурсу учествују бар на три, а идеално би било на пет радионица, јер оне ипак упућују на очекивања која ће имати стручни жири 9. децембра на финалном оцењивању презентација у ИК „Прометеј“.
Да би се на време резервисало место на радионицама, потребно је резервисати тачан термин слањем мејла на: [email protected].