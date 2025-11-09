ВРАЋА СЕ АЛЕКСА АВРАМОВИЋ: Коначно ће дебитовати за Дубаи, а у госте стиже Звезда
09.11.2025. 11:31 11:33
Кошаркашки клуб Дубаи саопштио је да се репрезентативац Србије Алекса Аврамовић опоравио од повреде и да се враћа на терен.
Аврамовић је у Дубаи стигао у летњем прелазном року, а са клубом из Уједињених Арапских Емиртата је потписао трогодишњи уговор. Српски кошаркаш је повредио колено пре почетка сезоне. Он због повреде колена није одиграо ниједну утакмицу за клуб из УАЕ ове сезоне.
Дубаи је данас на друштвеним мрежама објавио да је Аврамовић завршио са опоравком од повреде и додао да се Алекса коначно враћа на терен.
Кошаркаши Дубаија ће данас дочекати Студентски центар у шестом колу регионалне АБА лиге, а потом ће у уторак на свом терену играти са Црвеном звездом у десетом колу Евролиге.