scattered clouds
13°C
09.11.2025.
Нови Сад
eur
117.2176
usd
101.6191
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ВРАЋА СЕ АЛЕКСА АВРАМОВИЋ: Коначно ће дебитовати за Дубаи, а у госте стиже Звезда

09.11.2025. 11:31 11:33
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
Коментари (0)
спорт
Фото: ФИБА

Кошаркашки клуб Дубаи саопштио је да се репрезентативац Србије Алекса Аврамовић опоравио од повреде и да се враћа на терен.

Аврамовић је у Дубаи стигао у летњем прелазном року, а са клубом из Уједињених Арапских Емиртата је потписао трогодишњи уговор. Српски кошаркаш је повредио колено пре почетка сезоне. Он због повреде колена није одиграо ниједну утакмицу за клуб из УАЕ ове сезоне.

Дубаи је данас на друштвеним мрежама објавио да је Аврамовић завршио са опоравком од повреде и додао да се Алекса коначно враћа на терен.

Кошаркаши Дубаија ће данас дочекати Студентски центар у шестом колу регионалне АБА лиге, а потом ће у уторак на свом терену играти са Црвеном звездом у десетом колу Евролиге.

Алекса Аврамовић кк дубаи
Извор:
ТАНЈУГ
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Пре него што се очекивало АЛЕКСА АВРАМОВИЋ СЕ ВРАЋА НА ТЕРЕН
avramovic

Пре него што се очекивало АЛЕКСА АВРАМОВИЋ СЕ ВРАЋА НА ТЕРЕН

05.11.2025. 11:43 11:47
Волим
0
Коментар
0
Сачувај