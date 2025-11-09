(ВИДЕО) СРПСКО ВЕЧЕ У НБА ЛИГИ: Нови трипл-дабл Јокића, Јовић рекордом каријере за победу Мајамија, Богдан без минута

Српски кошаркаш Никола Јокић забележио је још један трипл-дабл за домаћи тим.

Денвер је савладао екипу Индијане за четврту победу у низу и укупно седму од почетка нове НБА сезоне.

Никола Јокић је забележио 32 поена, 14 скокова и исто толико асистенција за свега 32 минута на паркету. Имао је само четири промашаја из игре - 10/14, а са линије слободних бацања учинак му је био 11/12.

Пратилиу су га Тим Хардавеј Џуниор са 17 поена (5/9 за три) и Вотсон са 16, док су Кем Џонсон и Џулијан Стротер убацили по 12.

Међу кошаркашима Индијане, који сада имају скор 1-8, истакао се Ендру Нембхард са 22 поена и шест асистенција. Ефикаснији је поентерски био само Ерон Несмит са 25 поена, а 14 је сакупио Камерунац Паскал Сијакам.

Тимови су се само током уводних минута смењивали у вођству, а Нагетси су након серије од 12:0 стекли двоцифрену предност - 31:18 и до краја утакмице нису испустили вођство.

У другој четвртини Денвер се одлепио на 19 поена разлике, а након што јеИндијана почетком другог полувремена смањила заостатак на три поена, успео да повећа разлику на 21 поен.

Кошаркаши Мајамија победили су на свом терену екипу Портланда резултатом 136:131.

Најефикаснији у тиму из Мајамија био је српски кошаркаш Никола Јовић, који је на терену провео нешто више од 31 минут, а за то време забележио је 29 поена, девет скокова, седам асистенција, две украдене лопте, једну блокаду уз шест изгубљених лопти. Норман Пауел је постигао 22 поена, док је Пеле Ларсон додао 16.

Код гостију, најбољи је био Дени Авдија са 33 поена, 11 ухваћених лопти и осам асистенција, док је Шедон Шарп убацио 21 поен.

Кошаркаши Мајамија су у досадашњем делу сезоне у НБА лиги забележили шест победа и четири пораза, док Портланд има скор 5/4.

Кошаркаши Финикса победили су у гостима екипу Лос Анђелес Клиперса резултатом 114:103.

У победничком тиму бриљирао је Девин Букер, који је забележио 21 поен, 10 скокова и девет асистенција.

Код домаћих, најбољи је био хрватски кошаркаш Ивица Зубац, који је постигао 21 поен и имао 15 ухваћених лопти и четири асистенције. Српски кошаркаш Богдан Богдановић није играо.

Кошаркаши Даласа савладали су у гостима екипу Вашингтона резултатом 111:105. У тиму из Даласа најефикаснији је био Наџи Маршал са 30 поена.

У домаћој екипи истакао се Си Џеј Мекалум са 25 поена, док српски кошаркаш Тристан Вукчевић није играо.

Кошаркаши Филаделфије победили су на свом терену Торонто резултатом 130:120. Најефикаснији у тиму Филаделфије био је Тајрис Макси са 31 поеном, док је Џоел Ембид убацио 29.

У екипи Торонта, коју са клупе предводи српски тренер Дарко Рајаковић, најбољи су били Имануел Квикли и Ер Џеј Берет са по 22 поена.

У осталим мечевима НБА лиге, постигнути су следећи резултати: Атланта - ЛА Лејкерс 122:102, Кливленд - Чикаго 128:122, Мајами - Портланд 136:131, Сан Антонио - Њу Орлеанс 126:119 и Денвер - Индијана 117:100.