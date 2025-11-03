light rain
НБА ЛИГА: Јовић постигао девет поена у поразу Мајамија од ЛА Лејкерса, Дончић забалежио трипл - дабл

03.11.2025. 10:10 10:33
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
jovic
Фото: Tanjug (AP Photo/Jessie Alcheh)

Кошаркаши Лос Анђелес Лејкерса победили су на свом терену екипу Мајамија резултатом 130:120 у мечу НБА лиге.

У победничком тиму бриљирао је словеначки кошаркаш Лука Дончић, који је остварио трипл-дабл учинак са 29 поена, 11 скокова и 10 асистенција. Остин Ривс је постигао 26 поена уз 11 асистенција и четири ухваћене лопте, док је Џејк Лаварија имао учинак од 25 поена, осам скокова и три асистенције. У екипи Мајамија најефикаснији је био Хаиме Хакез, који је постигао 31 поен уз осам ухваћених лопти и четири асистенције. Српски кошаркашки репрезентативац Никола Јовић провео је на терену нешто мање од 28 минута, а за то време забележио је девет поена, три скока и две асистенције уз једну изгубљену лопту.

Кошаркаши ЛА Лејкерса су у досадашњем делу сезоне у НБА лиги забележили пет победа и два пораза, док Мајами има учинак 3/3.

Кошаркаши Торонта победили су на свом терену екипу Мемфиса резултатом 117:104У тиму Торонта, који са клупе предводи српски тренер Дарко Рајаковић, најбољи је био Ер Џеј Берет са 27 поена, док је Брендон Инграм додао 26. У екипи из Мемфиса најбољи је био Џерен Џексон са 20 поена.

Кошаркаши Њујорка савладали су на свом терену Чикаго резултатом 128:116. У победничком тиму бриљирао је Џејлен Брансон са 31 поеном. Код гостију, најбољи је Џош Гиди, који је забележио трипл-дабл учинак са 23 поена, 12 скокова и 12 асистенција. Ово је био први пораз Чикага у досадашњем делу сезоне у НБА лиги. 

У осталим данашњим утакмицама НБА лиге, постигнути су следећи резултати: Оклахома - Њу Орлеанс 137:106, Бруклин - Филаделфија 105:129, Шарлот - Јута 126:103, Кливленд - Атланта 117:109, Финикс - Сан Антонио 130:118 и ЛА Лејкерс - Мајами 130:120.

НБА лига Никола Јовић
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
