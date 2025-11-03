КЕЦМАНОВИЋУ ОБА ТАЈ-БРЕЈКА: Србин у другом колу у Атини, следи дуел с трећим носиоцем
Српски тенисер Миомир Кецмановић пласирао се у друго коло АТП турнира у Атини.
Он је победио Пољака Камила Мајхшака резултатом 2:0 (7:6(7:4), 7:6(7:4)) за два сата и три минута.
Први сет је је био пун преокрета. У раној фази сета тенисери су разменили по брејк, али је Кецмановић затим направио још један и код вођства 6:5 сервирао за сет.
Кецмановић није успео да искористи једну сет лопту, Пољак је направио брејк и увео сет у тај-брејк. У њему Кецмановић користи прву сет лопту да поведе 1:0.
Кецмановић је на старту другог сета направио брејк, али му је Мајхшак узвратио, па је поново одлучивао тај-брејк. Србин је поново био бољи у тај-брејку и тако стигао до победе и другог кола.
Меч је са трибина пратио и кошаркаш Панатинаикоса Ти Џеј Шортс.
Кецмановић ће у осмини финала играти против трећег носиоца Лучијана Дардерија, 26. на АТП листи, а трећег носиоца турнира.
АТП турнир у Атини је из категорије 250, а наградни фонд износи 766.715 евра.