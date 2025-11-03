overcast clouds
КАКВА ШТЕТА ЗА ЂЕРЕА: Прокоцкао две меч лопте, елиминисан на старту турнира у Атини

03.11.2025. 16:39 16:42
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Printscreen/youtube/Tennis TV

Српски тенисер Ласло Ђере елиминисан је на старту АТП турнира у Атини.

После две пропуштене меч лопте на крају је изгубио од Американца Елиота Спицирија резултатом 2:1 (1:6, 7:6(8:6), 6:2) за два сата и осам минута.

На старту првог сета Ђере, 82. на АТП листи, прави два везана брејка против 14 позиција слабије рангираног Американца, и тако без проблема осваја први сет.

У другом сету Спицири је заиграо много боље и први је направио брејк, али је Ђере узвратио, па је одлучивао тај-брејк. Ђере је у њему повео 6:4 и имао две меч лопте, али их није искористио. Спицири је нанизао четири поена и увео меч у трећи, одлучујући сет.

У трећем сету Американац прави два брејка и тако стиже до другог кола.

Ривал Спицирију у осмини финала биће Португалац Нуно Боржес.

АТП турнир у Атини је из категорије 250, а наградни фонд износи 766.715 евра.

 

Спорт Тенис
