СТЕФАНОС ЦИЦИПАС ОДУСТАО ОД УЧЕШЋА НА ТУРНИРУ У АТИНИ: У жребу ће га заменити Ласло Ђере

31.10.2025. 15:52 15:54
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
djere
Фото: Printscreen/youtube/Tennis TV

Стефанос Циципас одустао је од учешћа на АТП турниру у Атини, првом у овом граду после више од 30 година.

Ипак, та одлука донела је лепе вести за српски тенис, јер ће Ласло Ђере заузети његово место у главном жребу.

Тако ће Србија на турниру имати чак тројицу представника – Новака Ђоковића, Миомира Кецмановића и сада Ђереа.

Жреб ће бити одржан вечерас, а већ сада је познато да ће Ђоковић бити први носилац. Иза њега следе Карен Хачанов, Лучано Дардери, Брендон Накашима, Александар Милер, Алексеј Попирин и Фабијан Марожан.

Постоји могућност да дође до промена у распореду носилаца уколико вајлд карту добије неки од тенисера који се још боре за пласман на завршни Мастерс у Торину. До сада су специјалне позивнице отишле у руке Стена Вавринке и Стефаноса Сакеларидиса, док трећа још чека свог власника.

За домаће навијаче, Циципасов отказ је велико разочарање, али грчког аса већ дуже време муче проблеми с леђима. Због тога је пропустио и последња четири АТП турнира – у Пекингу, Шангају, Базелу и Паризу – али се ипак појавио на егзибицији у Ријаду, где је, према наводима медија, за један меч инкасирао чак 1,5 милион долара.

Турнир у Атини почиње у недељу, а финале је заказано за суботу, дан пре почетка Мастерса у Торину.

ласло ђере стефанос циципас тениски турнир
Б92
Б92
Дневник
Дневник
Спорт Тенис
