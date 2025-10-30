overcast clouds
ДУЕЛ ЂОКОВИЋА И ЦИЦИПАСА ОТКАЗАН: Српски и грчки тенисер требало је да пред турнир у Атини одмере снаге

30.10.2025. 16:51
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
djokovic i cicipas
Фото: Youtube Printscreen/Australian Open TV

Тениски турнир у Атини почиње у недељу, али догађај, који је требало да му претходи – отказан је.

Новак Ђоковић и Стефанос Циципас, најзвучнија имена, у петак поподне требало је у Зепиону да одмере снаге на мини терену, али до тога неће доћи.

Догађај забавног карактера, шоу са изазовима, играма и интерактивним тренуцима са публиком, неће бити одржан из безбедносних разлога, пишу грчки медији.

Новак је у Атини већ неколико дана, а искористио је прилику да гледа евролигашке мечеве, прво Панатинаикоса, а онда и Олимпијакоса.

Турнир је на програму од 2. до 8. новембра.

