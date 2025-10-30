ДУЕЛ ЂОКОВИЋА И ЦИЦИПАСА ОТКАЗАН: Српски и грчки тенисер требало је да пред турнир у Атини одмере снаге
30.10.2025. 16:51 16:53
Тениски турнир у Атини почиње у недељу, али догађај, који је требало да му претходи – отказан је.
Новак Ђоковић и Стефанос Циципас, најзвучнија имена, у петак поподне требало је у Зепиону да одмере снаге на мини терену, али до тога неће доћи.
Догађај забавног карактера, шоу са изазовима, играма и интерактивним тренуцима са публиком, неће бити одржан из безбедносних разлога, пишу грчки медији.
Новак је у Атини већ неколико дана, а искористио је прилику да гледа евролигашке мечеве, прво Панатинаикоса, а онда и Олимпијакоса.
Турнир је на програму од 2. до 8. новембра.