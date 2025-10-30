(ВИДЕО) ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ЈЕ ВОША СРУШИЛА ЗВЕЗДУ: Голчина Коларевића и преокрет за памћење
30.10.2025. 20:12 20:55
Фудбалери Војводине извојевали су велику победу над Црвеном звездом у заосталом, 3. колу Суперлиге Србије.
Губила је Воша 0:2 на „Карађорђу“ головима ривала у завршници првог полувремена.
Заиграла је после паузе боље и агресивније и то јој се исплатило.
На 1:2 је смањио Мустафа у 52. минуту.
На 2:2 изједначио је Ранђеловић у 77. минуту.
Голчина Коларевића је запечатила судбину шампиона у Новом Саду. У 92. минуту Коларевић је донео тријумф Војводини.