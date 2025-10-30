overcast clouds
(ВИДЕО) ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ЈЕ ВОША СРУШИЛА ЗВЕЗДУ: Голчина Коларевића и преокрет за памћење

30.10.2025. 20:12 20:55
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
спорт
Фото: ФК Војводина/Ненад Михајловић

Фудбалери Војводине извојевали су велику победу над Црвеном звездом у заосталом, 3. колу Суперлиге Србије.

Губила је Воша 0:2 на „Карађорђу“ головима ривала у завршници првог полувремена. 

Заиграла је после паузе боље и агресивније и то јој се исплатило. 

На 1:2 је смањио Мустафа у 52. минуту. 

 На 2:2 изједначио је Ранђеловић у 77. минуту. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Голчина Коларевића је запечатила судбину шампиона у Новом Саду. У 92. минуту Коларевић је донео тријумф Војводини. 

фк војводина Вошин кутак фк црвена звезда суперлига фудбал
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
