ОВО ЈЕ ТАЊГА РЕКАО ИГРАЧИМА НА ПОЛУВРЕМЕНУ: То је најгори резултат...заслужили смо победу
Шеф струног штаба Војводине Мирослав Тањга честитао је својим играчима на великој победи у дербију са Црвеном звездом.
Фудбалери „старе даме“ победили су пред својим навијачима актуелног шампиона резултатом 3:2 и то голом Милана Коларевића у надокнади времена.
– Код мене би у Јанковцима рекли 2:0 је најгори резултат, тако сам и ја рекао мојим момцима. Морамо да дамо брзи гол, да бисмо се вратили у меч, ако постигнемо брзи гол, ми смо у утакмици и све је могуће. Све оно што нисмо радили у првом полувремену, а што смо радили током читаве недеље, у другом полувремену јесмо. Били смо агресивни, желели смо победу, веровали у себе. Звезда је ушла опуштено, мислећи да је добила меч, али никад није готово. Заслужили смо ову победу 100 одсто. Види се да је Звезда у кризи и ја им желим да се из ње што пре извуку, пред њима је много утакмица у Лиги Европи и ми желимо да нас што боље представља. Хвала им на коректној игри – рекао је Тањга.