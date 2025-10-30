overcast clouds
15°C
30.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2427
usd
100.8279
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОВО ЈЕ ТАЊГА РЕКАО ИГРАЧИМА НА ПОЛУВРЕМЕНУ: То је најгори резултат...заслужили смо победу

30.10.2025. 20:26 20:54
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ФК Војводина
Коментари (0)
спорт
Фото: ФК Војводина

Шеф струног штаба Војводине Мирослав Тањга честитао је својим играчима на великој победи у дербију са Црвеном звездом.

Фудбалери „старе даме“ победили су пред својим навијачима актуелног шампиона резултатом 3:2 и то голом Милана Коларевића у надокнади времена.

– Код мене би у Јанковцима рекли 2:0 је најгори резултат, тако сам и ја рекао мојим момцима. Морамо да дамо брзи гол, да бисмо се вратили у меч, ако постигнемо брзи гол, ми смо у утакмици и све је могуће. Све оно што нисмо радили у првом полувремену, а што смо радили током читаве недеље, у другом полувремену јесмо. Били смо агресивни, желели смо победу, веровали у себе. Звезда је ушла опуштено, мислећи да је добила меч, али никад није готово. Заслужили смо ову победу 100 одсто. Види се да је Звезда у кризи и ја им желим да се из ње што пре извуку, пред њима је много утакмица у Лиги Европи и ми желимо да нас што боље представља. Хвала им на коректној игри – рекао је Тањга.

 

мирослав тањга Вошин кутак фк војводина фк црвена звезда суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Извор:
Дневник/ФК Војводина
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ВОЈВОДИНА ПОСЛЕ ПРЕОКРЕТА САВЛАДАЛА ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ: Новосађани напокон срушили проклетство (ФОТО, ВИДЕО)
vosa2

ВОЈВОДИНА ПОСЛЕ ПРЕОКРЕТА САВЛАДАЛА ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ: Новосађани напокон срушили проклетство (ФОТО, ВИДЕО)

30.10.2025. 20:20 20:33
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ЈЕ ВОША СРУШИЛА ЗВЕЗДУ: Голчина Коларевића и преокрет за памћење
спорт

(ВИДЕО) ПОГЛЕДАЈТЕ КАКО ЈЕ ВОША СРУШИЛА ЗВЕЗДУ: Голчина Коларевића и преокрет за памћење

30.10.2025. 20:12 20:55
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(УЖИВО) СПЕКТАКЛ НА „КАРАЂОРЂУ“: Велики преокрет Војводине, шампион нокаутиран у Новом Саду
спорт

(УЖИВО) СПЕКТАКЛ НА „КАРАЂОРЂУ“: Велики преокрет Војводине, шампион нокаутиран у Новом Саду

30.10.2025. 17:20 20:07
Волим
0
Коментар
0
Сачувај