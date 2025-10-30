СОЛАРНА ЕЛЕКТРАНА У МАРТОНОШУ Обновљиви извори енергије на четири хектара
План детаљне регулације за изградњу соларне електране „Мартонош 3ПВ” у општини Кањижа стављен је на рани јавни увид до 6. новембра, како би се јавност упознала са општим циљевима и сврхом израде плана, могућим решењима за развој просторне целине и очекиваним ефектима планирања.
Планирана одобрена снага електране је до 990 киловата.
Електрани је намењена парцела површине од 3,97 хектара (39.725 квадратна метра). Сваки панел ће се састоји од 144 фотонапонске ћелије и планирано је да се у оквиру електране инсталира укупно 1.920 соларних панела. Коначна граница плана детаљне регулације ће се утврдити приликом израде и верификације Нацрта плана.
Пројектним решењем за тај простор, предвиђена је изградња објекта за производњу електричне енергије помоћу фотонапонског система - соларних панела. Панели ће бити монтирани на типске алуминијумске конструкције, које ће бити постављене на челичну потконструкцију на тлу. Простор се налази на око 4,2 километра западно од центра Мартоноша, а најближи водоток је Тиса која се налази на удаљености од око 1,5 километра јужно од тог простора. Са западне стране пролази државни пут I Б реда број 13 – Хоргош-Кањижа-Нови Кнежевац- Чока- Кикинда-Зрењанин-Чента-Београ.
Рани јавни увид могућ је до 6. новембра, сваког радног дана од 8 до 12 часова, у згради Општине Кањижа, Главни трг 1, у канцеларији 7А. У дигиралном облику материјал се излаже на званичној интернет презентацији општине Кањижа (www.kanjiza.rs).С. Ковач