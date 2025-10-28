broken clouds
9°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

НОВАК СА СИНОМ СТЕФАНОМ ПРАТИО МЕЧ ЕВРОЛИГЕ: Овог пута није бодрио Црвену звезду

28.10.2025. 22:00 22:06
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо
Коментари (0)
djokovic
Фото: Youtube Printscreen/Tennis TV

Новак Ђоковић је прошле недеље гледао мечеве Црвене звезде, а сада је пратио меч Панатинаикоса у Евролиги. Са њим је био и син Стефан.

Новак Ђоковић поново прати мечеве Евролиге. Само што овог пута то није била утакмица Црвене звезде као прошле недеље. Најбољи тенисер свих времена ја био у Атини и тамо је са сином Стефаном гледао меч између Панатинаикоса и Макабија.

За разлику од мечева клуба који воли и навија, могло је да се види да Ноле много мирније гледа дуел у Грчкој и да нема превише лудовања и славља. Очекивано, камере су га одмах уснимиле.

Навијачи су се већ нашалили и да је тамо да би скаутирао Макаби, пошто је тим из Израела наредни противник Црвене звезде. Тај меч играће се у Пиониру у четвртак (20.05 часова).

Није чудно што је Новак Ђоковић сада у Атини. Тамо ће играти на турниру на ком је директор његов брат Ђорђе (од 2. до 9. новембра) и тамо је први носилац и главни фаворит.

 

Новак Ђоковић евролига евролига у кошарци
Извор:
Мондо
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) НОВАК ЂОКОВИЋ БОДРИ ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ ПРОТИВ БАСКОНИЈЕ Погледајте атмосферу у Арени и навијање "делија"
zvezda

(ВИДЕО) НОВАК ЂОКОВИЋ БОДРИ ЦРВЕНУ ЗВЕЗДУ ПРОТИВ БАСКОНИЈЕ Погледајте атмосферу у Арени и навијање "делија"

23.10.2025. 21:27 22:24
Волим
0
Коментар
0
Сачувај