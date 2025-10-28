НОВАК СА СИНОМ СТЕФАНОМ ПРАТИО МЕЧ ЕВРОЛИГЕ: Овог пута није бодрио Црвену звезду
Новак Ђоковић је прошле недеље гледао мечеве Црвене звезде, а сада је пратио меч Панатинаикоса у Евролиги. Са њим је био и син Стефан.
Новак Ђоковић поново прати мечеве Евролиге. Само што овог пута то није била утакмица Црвене звезде као прошле недеље. Најбољи тенисер свих времена ја био у Атини и тамо је са сином Стефаном гледао меч између Панатинаикоса и Макабија.
За разлику од мечева клуба који воли и навија, могло је да се види да Ноле много мирније гледа дуел у Грчкој и да нема превише лудовања и славља. Очекивано, камере су га одмах уснимиле.
Навијачи су се већ нашалили и да је тамо да би скаутирао Макаби, пошто је тим из Израела наредни противник Црвене звезде. Тај меч играће се у Пиониру у четвртак (20.05 часова).
Није чудно што је Новак Ђоковић сада у Атини. Тамо ће играти на турниру на ком је директор његов брат Ђорђе (од 2. до 9. новембра) и тамо је први носилац и главни фаворит.
From Belgrade to Athens, the 🐐 of tennis is just like all of us FR #EveryGameMatters pic.twitter.com/ShUQJr6oNP
— EuroLeague (@EuroLeague) October 28, 2025