ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ Јакшић: Наши градови припадају истом духовном простору, деле исте вредности и поносно чувају богато историјско наслеђе
Заменик градоначелника Новог Сада Ђурађ Јакшић боравио је у Херцег Новом поводом обележавања Дана општине, који се традиционално слави 28. октобра бројним културним, музичким, дечјим и спортским програмима под слоганом „Херцег Нови, град визије и напретка!“.
Том приликом Јакшић се састао са председником општине Херцег Нови Стеваном Катићем, коме је у име градоначелника Новог Сада Жарка Мићина и свих Новосађана пренео искрене честитке поводом празника и Дана ослобођења Херцег Новог.
- Одлазак у град удаљен 600 километара сведочи да је дом тамо где духовно припадамо, а не само тамо где се налазимо на мапи. Наши градови припадају истом духовном простору, деле исте вредности и поносно чувају богато историјско наслеђе које нас обавезује да наставимо да јачамо везе и заједнички градимо будућност. Посебно нас радује што Празник мимозе, који ове године обележава 56 година од покретања, сведочи о озбиљном континуитету и међусобном поверењу наших градова. Кроз заједничке пројекте као што су Ликовна колонија „Херцег Нови – Нови Сад“ и Дани Новог Сада у Херцег Новом, већ деценијама градимо простор за размену културе, уметности и идеја. Та повезаност најбоље показује колико сарадња и пријатељство могу бити покретач развоја и нових могућности. Нови Сад ће наставити да негује пријатељске односе са Херцег Новим и подржава све иницијативе које доприносе културном повезивању и заједничком напретку - изјавио је Ђурађ Јакшић.
Током сусрета је истакнуто да Културни центар Новог Сада, ЈУК „Херцег фест“ и туристичке организације оба града представљају стожере размене између Новог Сада и Херцег Новог, омогућавајући више од деценије успешне сарадње у култури, уметности и туризму, а саговорници су се усагласили да је неопходно да се та сарадња прошири и на друге друштвене сегменте попут образовања, младих, спорта и промоције локалних заједница, отварајући простор за нове иницијативе од обостраног значаја.
Заменик градоначелника присуствовао је свечаној седници у Дворани „Парк“, на којој су додељене Октобарске награде, као и полагању цвећа на спомен-обележја херцегновским родољубима, одајући тако почаст богатој историји и традицији овог приморског града.