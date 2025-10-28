clear sky
15°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2527
usd
100.8192
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА НА ОБЕЛЕЖАВАЊУ ДАНА ОПШТИНЕ ХЕРЦЕГ НОВИ Јакшић: Наши градови припадају истом духовном простору, деле исте вредности и поносно чувају богато историјско наслеђе

28.10.2025. 14:35 14:39
Пише:
Дневник
Извор:
Dnevnik.rs
Коментари (0)
јакшић
Фото: Град Нови Сад

Заменик градоначелника Новог Сада Ђурађ Јакшић боравио је у Херцег Новом поводом обележавања Дана општине, који се традиционално слави 28. октобра бројним културним, музичким, дечјим и спортским програмима под слоганом „Херцег Нови, град визије и напретка!“.

Том приликом Јакшић се састао са председником општине Херцег Нови Стеваном Катићем, коме је у име градоначелника Новог Сада Жарка Мићина и свих Новосађана пренео искрене честитке поводом празника и Дана ослобођења Херцег Новог.

- Одлазак у град удаљен 600 километара сведочи да је дом тамо где духовно припадамо, а не само тамо где се налазимо на мапи. Наши градови припадају истом духовном простору, деле исте вредности и поносно чувају богато историјско наслеђе које нас обавезује да наставимо да јачамо везе и заједнички градимо будућност. Посебно нас радује што Празник мимозе, који ове године обележава 56 година од покретања, сведочи о озбиљном континуитету и међусобном поверењу наших градова. Кроз заједничке пројекте као што су Ликовна колонија „Херцег Нови – Нови Сад“ и Дани Новог Сада у Херцег Новом, већ деценијама градимо простор за размену културе, уметности и идеја. Та повезаност најбоље показује колико сарадња и пријатељство могу бити покретач развоја и нових могућности. Нови Сад ће наставити да негује пријатељске односе са Херцег Новим и подржава све иницијативе које доприносе културном повезивању и заједничком напретку -  изјавио је Ђурађ Јакшић.

јакшић
Фото: Град Нови Сад

Током сусрета је истакнуто да Културни центар Новог Сада, ЈУК „Херцег фест“ и туристичке организације оба града представљају стожере размене између Новог Сада и Херцег Новог, омогућавајући више од деценије успешне сарадње у култури, уметности и туризму, а саговорници су се усагласили да је неопходно да се та сарадња прошири и на друге друштвене сегменте попут образовања, младих, спорта и промоције локалних заједница, отварајући простор за нове иницијативе од обостраног значаја.

Заменик градоначелника присуствовао је свечаној седници у Дворани „Парк“, на којој су додељене Октобарске награде, као и полагању цвећа на спомен-обележја херцегновским родољубима, одајући тако почаст богатој историји и традицији овог приморског града.

ђурађ јакшић херцег нови
Извор:
Dnevnik.rs
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај