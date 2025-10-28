clear sky
НИК КАЛАТЕС ДЕФИНИТИВНО У ПАРТИЗАНУ! Жоц зaдовољан, црно-бели добили искусног, пакленог бека, замениће повређеног Карлика Џонса

28.10.2025. 14:12
Пише:
Дневник
Извор:
Б 92
s
Фото: youtube prinstcrin/ Eurohoops Greece

Грчки кошаркаш Ник Калатес је нови кошаркаш Партизана, остало је само да клуб то и званично објави, сазнаје Б92.спорт.

Према информацијама до којих је дошао Б92 спорт, Ник Калатес је регистрован у КСС-у што значи да је посао завршен и да се само чека озваничење преко клупских канала.

Калатес ове сезоне није забележио ни минут у Евролиги, те је било јасно да је време да 36-годишњак напусти Монако. Сународник, тренер и селектор Василис Спанулис је прво решио да га не поведе на Евробаскет, где је овај желео да се опрости од дреса са националним грбом, да би му потом ускратио и место у клубу. 

Читава ситуација у вези са искусним плејмејкером одговара и Партизану који у њему види замену за Карлика Џонса без ког ће бити до фебруара.

Калатес је већ у својој каријери сарађивао са Жељком Обрадовићем, док је био тренер у Панатинаикосу. Променио је доста клубова, највећи траг је оставио баш у Атини, носио је још дрес Барселоне, Фенербахчеа и Монака, чији је и даље члан.

Наступао је и у НБА лиги за Мемфис.

 

Б 92

кк партизан ник калатес карлик џонс
Извор:
Б 92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
