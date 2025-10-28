ЏЕРЕД БАТЛЕР МОЖЕ ДА ИГРА: Прошао прегледе и добио дозволу да наступа за Црвену звезду
Амерички кошаркаш Џеред Батлер успешно је прошао тродневне лекарске прегледе и добио дозволу да наступа за Црвену звезду, саопштио је данас београдски клуб.
Како се наводи на сајту клуба, Батлер ће се одмах ставити на располагање тиму и тренеру и биће регистрован за утакмицу Евролиге са Макабијем која је на програму у четвртак.
Звезда је, такође, саопштила да Џордан Нвора успешно обавља терапије повређеног листа и додала да медицински тим "црвено-белих чини све да га оспособи за утакмицу против Макабија.
"Одлука о његовом наступу биће донета на сам дан утакмице", поручила је Звезда.
Београдски клуб је навео да је и Девонте Грејем добио дозволу да се прикључи тренинзима тима.
"Он ће се ставити на располагање тренеру Саши Обрадовићу одмах пошто се опорави од прехладе и високе температуре, због које неће бити присутан на данашњој утакмици са Асвелом. Црвена звезда, након бројних спекулација, гласина и дезинформација које су се појављивале претходних дана, а које су се односиле на здравствено стање појединих првотимаца нашег клуба, још једном апелује на све да се информишу искључиво и једино на званичним налозима и платформама клуба", саопштио је клуб са Малог Калемегдана.
Звезда ће вечерас од 19 часова дочекати Асвел у седмом колу Евролиге.
"Црвено-бели" после шест кола имају четири победе и два пораза.