clear sky
14°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ЏЕРЕД БАТЛЕР МОЖЕ ДА ИГРА: Прошао прегледе и добио дозволу да наступа за Црвену звезду

28.10.2025. 16:15 16:21
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
batler
Фото: КК Црвена звезда

Амерички кошаркаш Џеред Батлер успешно је прошао тродневне лекарске прегледе и добио дозволу да наступа за Црвену звезду, саопштио је данас београдски клуб.

Како се наводи на сајту клуба, Батлер ће се одмах ставити на располагање тиму и тренеру и биће регистрован за утакмицу Евролиге са Макабијем која је на програму у четвртак.

Звезда је, такође, саопштила да Џордан Нвора успешно обавља терапије повређеног листа и додала да медицински тим "црвено-белих чини све да га оспособи за утакмицу против Макабија.

"Одлука о његовом наступу биће донета на сам дан утакмице", поручила је Звезда.

Београдски клуб је навео да је и Девонте Грејем добио дозволу да се прикључи тренинзима тима.

"Он ће се ставити на располагање тренеру Саши Обрадовићу одмах пошто се опорави од прехладе и високе температуре, због које неће бити присутан на данашњој утакмици са Асвелом. Црвена звезда, након бројних спекулација, гласина и дезинформација које су се појављивале претходних дана, а које су се односиле на здравствено стање појединих првотимаца нашег клуба, још једном апелује на све да се информишу искључиво и једино на званичним налозима и платформама клуба", саопштио је клуб са Малог Калемегдана.

Звезда ће вечерас од 19 часова дочекати Асвел у седмом колу Евролиге.

"Црвено-бели" после шест кола имају четири победе и два пораза.

кк црвена звезда кк црвена звезда београд
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) АМЕРИКАНАЦ ЏЕРЕД БАТЛЕР НОВО ПОЈАЧАЊЕ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ: Из најбоље НБА сезоне у дресу Сиксерса стиже у Београд
batler

(ВИДЕО) АМЕРИКАНАЦ ЏЕРЕД БАТЛЕР НОВО ПОЈАЧАЊЕ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ: Из најбоље НБА сезоне у дресу Сиксерса стиже у Београд

23.10.2025. 11:05 11:25
Волим
0
Коментар
0
Сачувај