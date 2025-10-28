clear sky
14°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

ОДРЕЂЕН НОВИ ТЕРМИН МЕЧА ИЗМЕЂУ ЈАВОРА И ПАРТИЗАНА: Заостала утакмица из другог кола игра се 5. новембра

28.10.2025. 16:40 16:42
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
Коментари (0)
Фото: Dnevnik.rs

Познат термин одигравања заосталог меча 2. кола Суперлиге Србије између Јавора и Партизана.

Директор такмичења Суперлиге Србије Александар Пивић одредио је нови термин за одигравање заосталог меча 2. кола између Јавора и Партизана, који је раније био одложен због учешћа београдског клуба у европским квалификацијама.

Дуел у Ивањици биће одигран у среду 5. новембра са почетком у 17.00 часова.

Подсећамо, сусрет није могао да се одигра у првобитном термину због Партизана – црно-бели су наступали у квалификацијама за европска такмичења.

Овим одлуком такмичарска комисија приводи крају усклађивање календара јесењег дела сезоне у Суперлиги Србије.

фк партизан суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу фк јавор фк јавор ивањица
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај