ОДРЕЂЕН НОВИ ТЕРМИН МЕЧА ИЗМЕЂУ ЈАВОРА И ПАРТИЗАНА: Заостала утакмица из другог кола игра се 5. новембра
28.10.2025. 16:40 16:42
Познат термин одигравања заосталог меча 2. кола Суперлиге Србије између Јавора и Партизана.
Директор такмичења Суперлиге Србије Александар Пивић одредио је нови термин за одигравање заосталог меча 2. кола између Јавора и Партизана, који је раније био одложен због учешћа београдског клуба у европским квалификацијама.
Дуел у Ивањици биће одигран у среду 5. новембра са почетком у 17.00 часова.
Подсећамо, сусрет није могао да се одигра у првобитном термину због Партизана – црно-бели су наступали у квалификацијама за европска такмичења.
Овим одлуком такмичарска комисија приводи крају усклађивање календара јесењег дела сезоне у Суперлиги Србије.