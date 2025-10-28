clear sky
Сахране за среду, 29. октобар

28.10.2025. 14:37 14:48
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: Дневник (С. Шушњевић)

На Градском гробљу у Новом Саду у среду ће бити сахрањени:

Мирјана Добросава Павловић (1937) - испраћај - у 11:15

Људевит Лајоша Божер (1942) - испраћај - у10:30

Драга Спасоја Вучићевић (1951) у 12:00

Ксенија Жарка Стијеповић (1950) у 12:45

Драган Јована Богдан (1965) у 13:30

Ана Рока Колбас (1937) - испраћај - у 14:15

Нада Миле Вукашиновић (1938) у 15:00

Католичко гробље, Нови Сад

Милица Душана Хеми (1951) у 15:00

Алмашко гробље, Нови Сад

Јелена Душана Пајић (1938) у 13:00

Гробље, Стари Лединци

Нада Аце Чавић (1943) у 11:00

Гробље, Бегеч

Драгана Михајла Грујовић (1949) у 11:00

Гробље, Степановићево

Аница Јагоша Цветковић (1939) у 13:00

Гробље, Каћ

Имера Ћазима Адеми (1965) у 13:00

Зорана Ђорђа Продановић (1958) у 15:00

