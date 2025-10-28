Сахране за среду, 29. октобар
28.10.2025. 14:37 14:48
На Градском гробљу у Новом Саду у среду ће бити сахрањени:
Мирјана Добросава Павловић (1937) - испраћај - у 11:15
Људевит Лајоша Божер (1942) - испраћај - у10:30
Драга Спасоја Вучићевић (1951) у 12:00
Ксенија Жарка Стијеповић (1950) у 12:45
Драган Јована Богдан (1965) у 13:30
Ана Рока Колбас (1937) - испраћај - у 14:15
Нада Миле Вукашиновић (1938) у 15:00
Католичко гробље, Нови Сад
Милица Душана Хеми (1951) у 15:00
Алмашко гробље, Нови Сад
Јелена Душана Пајић (1938) у 13:00
Гробље, Стари Лединци
Нада Аце Чавић (1943) у 11:00
Гробље, Бегеч
Драгана Михајла Грујовић (1949) у 11:00
Гробље, Степановићево
Аница Јагоша Цветковић (1939) у 13:00
Гробље, Каћ
Имера Ћазима Адеми (1965) у 13:00
Зорана Ђорђа Продановић (1958) у 15:00