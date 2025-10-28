clear sky
НОВА МЕДАЉА ЗА СРПСКИ ПАРА-СТОНИ ТЕНИС НА ЕЛИТ СВЕТСКОМ КУПУ У ФРАНЦУСКОЈ: Бронза за Митра Паликућу

28.10.2025. 14:21 14:36
Пише:
Вук Гвозденовић
приватна фотографија: Борис Травничек и Митар Паликућа
Фото: приватна фотографија: Борис Травничек и Митар Паликућа

Српски параолимпијац Митар Паликућа наставио је да ниже успехе на међународној сцени, на Елит Светском купу у француском Ивелеу освојио је бронзану медаљу у конкуренцији стонотенисера класе Т4–5.

Био је то један од најјачих турнира у свету ове године, а Паликућа је још једном доказао да спада у сам врх светског пара стоног тениса. У полуфиналу је повео против светског првака Валентина Бауса са 1:0 у сетовима и имао 6:3 у другом, али је Немац преокренуо и славио са 3:1. У четвртом сету наш ас није искористио ни предност од 9:7, па му је пласман у финале за мало измакао.

На путу до медаље, Паликућа је у четвртфиналу сигурно савладао Чеха Филипа Нахазела са 3:0, док је у осмини финала, после велике борбе, елиминисао Турчина Алија Озстурка са 3:1.

– Задовољан сам наступом, али знам да могу више. Играо сам добро, имао сам шансе и против светског првака, али и то је део искуства. Ова медаља ми даје додатни мотив – у Шведској идем на највиши пласман, поручио је Митар Паликућа.

Бронза из Француске донела је Паликући драгоцене бодове за светску ранг листу, а уједно је и снажна најава форме пред Европско првенство, које ће се одржати у другој половини новембра у Шведској.

Стонотениски савез Србије
Спорт Остали спортови
