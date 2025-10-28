ПЕТ РУКОМЕТАША ВОЈВОДИНЕ У НАЦИОНАЛНИМ ТИМОВИМА: Потврда за одличне игре
Српски рукометни вицешампиони, играчи Војводине уписали су девет победа у исто толико званичних мечева у текућој сезони, Падали су пред црвено-белима како домаћи тимови тако и представник Фарских Острва у Еврокупу Странда.
Владан Матић није крио задовоство играма својих пулена.
– Момци играју на веома високом нивоу од почетка сезоне и поносан сам на њих. Боре се упркос умор и нешто гушћем распореду у последње време и овај домор ће им сигурно добро доћи. Жао ми је због повреда неколико играча који неће моћи да буду са репрезентацијом, али радујем се због момака на које селектори могу да рачунају – рекао је Матић.
О добрим играма новосадске екипе говоре и позиви пет рукометаша у националне тимове. Талентовани пивот Андрија Станков на списку је селектора Србије Раула Гонзалеса, док су Алекса Раденковић и Душан Зекић позвани у јуниорску селекцију. Вошин „самурај“ Југа Еномото позван је у национални тим Јапан, а Вјачеслав Салдатенка браниће боје Белорусије. Због повреда су са списка националног тима Србије изостали Милан Јовановић и Стефан Додић.
По повратку са пуазе због ЕХФ недеље националних тимова Новосађане очекује окршај са Дубочицом у уторак у осмом колу АРКУС лиге.