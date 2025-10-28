clear sky
СУДАР ТИТАНА У ЗАГРЕБУ У ЛИГИ ШАМПИОНА Вапенски: Победа против Младости би нам олакшала пут до четвртфинала

28.10.2025. 16:32
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
vapenski
Фото: Борис Вапенски, фото: КВК Раднички

Ватерполиста Радничког из Крагујевца Борис Вапенски изјавио је пред утакмицу другог кола групе А Лиге шампиона да очекује тежак дуел против Младости и додао да би победа олакшала његовој екипи пут до четвртфинала.

Ватерполисти Радничког играће сутра од 20.30 часова против Младости у Загребу.

"Ова утакмица је једна од најважнијих у групној фази Лиге шампиона. Победа би нам значајно олакшала пут ка четвртфиналу, али њима је дуел изузетно битан, можда чак и пресудан. Очекујем борбену, тврду, праву мушку утакмицу, из које ћемо, надам се, изаћи као победници", рекао је Вапенски, а преноси сајт клуба.

Он је навео да Младост има много бољи тим него прошле сезоне.

"Довели су добре и искусне играче који могу да направе разлику. Ми смо се можда још и више појачали и много тога ће зависити од нас самих. У судару два квалитетна тима пресудиће борбеност и жеља за победом", изјавио је ватерполиста Радничког.

Екипа из Крагујевца је пре четири дана победила Шабац у регионалном такмичењу, а Вапенски је истакао да је то била одлична утакмица и да је Раднички одиграо веома добро.

"Мислим да смо кренули узлазном путањом. Шабац је био одлична проба - деловали смо као прави тим, држали се заједно, дали доста голова. Иако смо се касније опустили и примили неколико лаких погодака, одбрана је била одлична, поготово у прве две четвртине (10:3). Видео сам доста позитивних ствари и очекујем да ћемо сада одиграти још боље, онако како ова екипа треба да игра и да ћемо са још више мотива и борбености победити Младост", додао је Вапенски.

У првој утакмици другог кола групе А, екипа Вашаша ће вечерас дочекати Олимпијакос.

Олимпијакос и Раднички имају по три бода у групи А, а Вашаш и Младост су без бодова.

лига шампиона лига шампиона у ватерполу вк раднички из крагујевца вк раднички вк раднички крагујевац
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Ватерполо
