(ВИДЕО) ЕВРОЛИГА: Десеткована Црвена звезда напада Асвел, Делије здушно бодре црвено - беле
28.10.2025. 19:38 19:44
Кошаркаши Црвене звезде у београдској Арени играју са Асвелом у оквиру 7. кола Евролиге, у мечу у којем црвено-бели желе да наставе серију победа.
Популарне Делије, навијачи Црвене звезде поново су испунили Арену и здушно бодре црвено - беле. Атмосфера је, као и увек, невероватна.
Звезда се налази у одличној форми са четири узастопна тријумфа, укључујући и победе над Фенербахчеом и Реал Мадридом.
Ипак, тренер Саша Обрадовић суочава се са великим кадровским проблемима – чак седморица играча су ван тима, међу њима и Џордан Нвора, Џеред Батлер и Девонте Грејем.
И Асвел је ослабљен без Херисона, Ертела и Џексона, али охрабрен тријумфом над Дубаијем.