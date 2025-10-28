clear sky
(ВИДЕО) ЕВРОЛИГА: Десеткована Црвена звезда напада Асвел, Делије здушно бодре црвено - беле

28.10.2025. 19:38 19:44
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
zvezda
Фото: euroleaguebasketball.net

Кошаркаши Црвене звезде у београдској Арени играју са Асвелом у оквиру 7. кола Евролиге, у мечу у којем црвено-бели желе да наставе серију победа.

Популарне Делије, навијачи Црвене звезде поново су испунили Арену и здушно бодре црвено - беле. Атмосфера је, као и увек, невероватна.

 

 

Звезда се налази у одличној форми са четири узастопна тријумфа, укључујући и победе над Фенербахчеом и Реал Мадридом.

Ипак, тренер Саша Обрадовић суочава се са великим кадровским проблемима – чак седморица играча су ван тима, међу њима и Џордан Нвора, Џеред Батлер и Девонте Грејем.

И Асвел је ослабљен без Херисона, Ертела и Џексона, али охрабрен тријумфом над Дубаијем.

Спорт Кошарка
