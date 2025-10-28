КОШАРКАШИ ВОЈВОДИНЕ ПОКЛЕКЛИ У МАКЕДОНИЈИ ТФТ изненадио Новосађане
Кошаркаши Војводине поражени су од ТФТ-а у Македонији са 75:71 у 2. колу АБА 2 лиге и сада су на скору од 1-1.
Нису Новосађани оправдали улогу благог фаворита, иако су у последњих 10 минута ушли са предношћу од два поена.
Када је било најпотребније, екипа Марка Димитријевића је заказала и тако прекинула победнички низ дуг четири утакмице.
Најефикаснији код домаћих био је Вендел Гордон са 21 поеном, а Ташовски је додао 18. Код Војводине је на висини задатка био Марко Кљајевић са 20 поена и осам скокова.
Црвено-беле у недељу на Спенсу очекује дуел са БКК Радничким у 5. колу Кошаркашке лиге Србије.
