КОШАРКАШИ ВОЈВОДИНЕ ПОКЛЕКЛИ У МАКЕДОНИЈИ ТФТ изненадио Новосађане

28.10.2025.
Фото: TFT
Фото: TFT

Кошаркаши Војводине поражени су од ТФТ-а у Македонији са 75:71 у 2. колу АБА 2 лиге и сада су на скору од 1-1.

Нису Новосађани оправдали улогу благог фаворита, иако су у последњих 10 минута ушли са предношћу од два поена.

Када је било најпотребније, екипа Марка Димитријевића је заказала и тако прекинула победнички низ дуг четири утакмице.

Најефикаснији код домаћих био је Вендел Гордон са 21 поеном, а Ташовски је додао 18. Код Војводине је на висини задатка био Марко Кљајевић са 20 поена и осам скокова.

Црвено-беле у недељу на Спенсу очекује дуел са БКК Радничким у 5. колу Кошаркашке лиге Србије.

В. М. П.

 

Спорт Кошарка
