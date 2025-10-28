КАРЛОС АЛКАРАЗ ЕЛИМИНИСАН НА СТАРТУ МАСТЕРСА У ПАРИЗУ: Шпанца надиграо Камерон Нори
Шпански тенисер Карлос Алкараз, светски број 1, елиминисан је на Мастерсу у Паризу од Британца Камерона Норија, који је после великог преокрета победио у мечу другог кола резултатом 2:1 (4:6, 6:3, 6:4), за два сата и 25 минута.
Алкараз је један брејк у петом гему био довољан да освоји први сет. На исти начин је Британац узвратио у другом. Направио је Нори брејк у четвртом гему и то без изгубљеног поена, а затим одбранио две брејк лопте Шпанца у наредном да би затим стигао до 1:1 у сетовима.
Нори је у одлучујућем сети пропустио три брејк лопте у трећем и петом гему. У седмом Британац је направиобрејк за 4:3, а затим је успео да спаси две брејк лопте, потврди брејк и стигне до великог изненађења.
Противник Норију у наредном колу биће победник меча Артур Риндеркнеш - Валентан Вашеро.