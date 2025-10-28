broken clouds
9°C
28.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2516
usd
100.5157
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КАРЛОС АЛКАРАЗ ЕЛИМИНИСАН НА СТАРТУ МАСТЕРСА У ПАРИЗУ: Шпанца надиграо Камерон Нори

28.10.2025. 22:11 22:13
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
alkaraz
Фото: Youtube Printscreen/Tennis TV

Шпански тенисер Карлос Алкараз, светски број 1, елиминисан је на Мастерсу у Паризу од Британца Камерона Норија, који је после великог преокрета победио у мечу другог кола резултатом 2:1 (4:6, 6:3, 6:4), за два сата и 25 минута.

Алкараз је један брејк у петом гему био довољан да освоји први сет. На исти начин је Британац узвратио у другом. Направио је Нори брејк у четвртом гему и то без изгубљеног поена, а затим одбранио две брејк лопте Шпанца у наредном да би затим стигао до 1:1 у сетовима.

Нори је у одлучујућем сети пропустио три брејк лопте у трећем и петом гему. У седмом Британац је направиобрејк за 4:3, а затим је успео да спаси две брејк лопте, потврди брејк и стигне до великог изненађења.

Противник Норију у наредном колу биће победник меча Артур Риндеркнеш - Валентан Вашеро.

Карлос Алкараз мастерс у паризу
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
ЈАНИК СИНЕР САВЛАДАО АЛКАРАЗА тријумф у Ријаду на Слему шест краљева

ЈАНИК СИНЕР САВЛАДАО АЛКАРАЗА тријумф у Ријаду на Слему шест краљева

18.10.2025. 22:50 23:00
Волим
0
Коментар
0
Сачувај