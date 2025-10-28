БЛАГОЈЕВИЋ ПОСЛЕ ДЕБАКЛА У КУПУ СРБИЈЕ: "Моја одговорност – нема оправдања"
Тренер Партизана Срђан Благојевић говорио је на конференцији за медије после испадања из Купа Србије.
Од црно-белих, у оквиру 1/16 финала у Шапцу, бољи је био друголигаш Мачва резултатом 2:0.
"Нема велике филозофије, ово је велики ударац. Нема оправдања, нити желим да га тражим. Извињавам се навијачима, посебно онима који су дошли да нас бодре. Нисмо заслужили да прођемо", рекао је Благојевић и додао:
"Мачва је заслужила пролаз зато што је искористила оно у чему је најбоља. Дочекала је нашу грешку у организацији напада, дала гол из транзиције, потом и из прекида, на шта смо упозоравали. Из ситуација које смо ми имали нисмо постигли голове и немам други коментар осим да је ово велики ударац за нас. Морамо да се носимо са тим и да се што пре вратимо на колосек, како би ово прошло што мање осетно. Ако је могуће".
Ко је одговоран, он или играчи?
"Моја је одоворност".
Био је ово велики ударац за црно-беле.
"Прво да прође ово вече. Да анализирамо и да се усредсредимо ономе што предстоји", истакао је Благојевић.