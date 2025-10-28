СЕНЗАЦИЈА: Партизан испао, Мачва у осмини финала Купа Србије
Фудбалери прволигаша Мачве елиминисали су Партизан у шеснаестини финала Купа Србије, пошто су као домаћини победили београдске "црно-беле" резултатом 2:0.
Мачва је први пут у историји победио црно-беле, а голове су постигли Митар Ергелаш у 15, односно Марко Николић у 64. минуту. Милош Савић, голман Мачве, имао је сјајну ролу. Зауставио је зицере Андреја Костића и Дембе Сека у првом, те још неколико покушаја гостију у наставку.
Партизану се поновила сезона 2022/23, када је такође у овој фази елиминисан на гостовању Радничком из Сремске Митровице.
Од почетка утакмице видело се да Мачва неће седети скрштених руку и бити у подређеном положају у односу на фаворизованог ривала. Домаћин је до вођства стигао у 15. минуту, Ергелаш је био стрелац. Први покушај изблокирао је Драгојевић, да би онда из другог покушаја савладао Крунића, с тим да је лопта на путу до мреже качила Симића. Прва претња по гол Савића, на другој страни, била је после прилике за Богдана Костића, да би црно-бели у 24. минуту имали први од два зицера. Натхо је проиграо Андреја Костића, коме је велику шансу у ситуацији "1 на 1" одбранио Савић. Минут касније, Савић је морао да интервенише и у дуелу са другим Костићем, Богданом. Мучио се Партизан, имао је лопту у ногама, али слабо шта је знао с њом, све до 42. минута, када се у великој шанси нашао Сек. Натхо га је упослио, али је овај слабо исконтролисао лопту, једва је стигао да шутира, да би као победник изашао и овога пута Савић. Мачва је узвратила у надокнади и пропустила две, односно три шансе. Прво је Гемовићу ударац одбранио Крунић, да би из одбитка запретио и Ергелаш, ког је изблокирао Стојковић. Уследио је корнер и нова шанса за домаће пред паузу.
Чекао је Партизан до 62. минута на нову велику прилику. Драгојевић је сачекао центаршут, али је лоше поставио ногу. Казна је стигла само два минута касније, кад је Мачва дуплирала вођство. Гужва на ивици казненог простора, Николић је успео да шутира у паду левом ногом и да савлада Крунића. Могао је брзо Натхо да врати Партизан у живот, али се обрукао. Промашио је празан гол са неколико метара. Покушавао је Благојевић са још неким променама, мењајем формације, али нису то били прави напади Партизана да би уопште постигли почасни гол, а камоли избегли пораз и елиминацију.
Мачва – Партизан 2:0 (1:0)
ШАБАЦ: Стадион Мачве. Гледалаца: 6.000. Судија: Марко Делибашић (Врбас). Стрелац: 1:0 – Ергелаш у 15, 2:0 – Николић у 65. минуту.
МАЧВА: Савић – Илић, Марко Николић, Сладојевић, Стевановић – Терзић (од 85. Лука Николић), Гвозденовић – Гемовић (од 71. Ракић), Ђорђић (од 60. Денић), Ергелаш (од 85. Килибарда) – Абдулаји (од 85. Јовановић).
ПАРТИЗАН: Крунић – Рогановић, Ђурђевић, Симић, Стојковић (од 83. Зубаиру) – Драгојевић (од 83. Захид), Угрешић (од 60. Карабељов) – Сек, Натхо (од 73. Душан Јовановић), Богдан Костић (од 60. Вукотић) – Андреј Костић.