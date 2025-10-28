НОВИ БЕОГРАД САВЛАДАО ЈАДРАН У ЛИГИ ШАМПИОНА: Сјајни Глушац за овогодишњи првенац на европској сцени
Ватерполисти Новог Београда забележили су прву победу у овосезонском циклусу Лиге шампиона, пошто су у другом колу Б групе на гостовању у Сплиту савладали Јадран резултатом 10:7.
Домаћи су боље почели меч, стекли су два гола предности (3:1), али Новобеограђани су заиграли много агесивније и серијом од четири узастопна поготка направили преокрет.
Вођство које су преузели средином друге четвртине изабраници тренера Петра Радановића чували су до самог краја, а значајн допринос у томе дао је сајајни голман Новог Београда Милан Глушац, који је био нерешива енигма за Сплићане, на крају укупно 13 одбрана.
Јадран је претио у неколико наврата, прилазио на гол заостатка, а кључан детаљ догодио се 70 секунди пре краја када је Василије Мартиновић погодио практично из "мртвог угла" за три гола предности и тиме решио питање победника.
Најефикаснији у победничком табору био је управо Мартиновић са три поготка, док се Лука Гладовић два пута уписао у стрелце.
У другом мечу другог кола Б групе Лиге шампиона Про Реко је победио Јадран из Херцег Новог са 16:7.