ОБРАДОВИЋ ПОСЛЕ ПОБЕДЕ НАД АСВЕЛОМ: "Настављамо да растемо из меча у меч и биће све боље и боље"

28.10.2025. 21:27 21:30
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
obradovic
Фото: ABA liga/Dragana Stjepanović

Тренер Црвене звезде Саша Обрадовић изнео је прве утиске после победе над Асвелом у Евролиги.

Црвено-бели су славили са 79:65 у Београдској арени и тако остварили пету узастопну победу.

"Победа је победа. Увек кажем да је то тако чак и када меч није најквалитетнији важно је да се победи. Стално се неко повређује и имамо много проблема, али смо опет пронашли начин да победимо и то је добра ствар. Настављамо да растемо из меча у меч и биће све боље и боље. Чини ми се да ће бити и малих проблема са ротацијом када се сви играчи врате, али то су слатке муке", рекао је Обрадовић.

Миљеновић је добио шансу, око 15 минута, што је важно за самопоуздање младог играча.

"Био сам љут на себе што му нисам дао више минута раније, јер он је момак који треба да се изгради и да дође до високог нивоа ако настави да напредује. Честитам и њему и целом тиму", истакао је Обрадовић.

