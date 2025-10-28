НОВО САОПШТЕЊЕ КК ПАРТИЗАН: "Поводом нетачних и злонамерних информација..."
КК Партизан се огласио саопштењем за јавност поводом дешавања на мечу против Париза у Евролиги.
КК Партизан се раније данас огласио информацијом да је утврђен идентитет навијача који су изазвали инцидент на мечу против Париза у Евролиги, а сада су издали ново саопштење које преносимо у целости и без измена:
"Поводом нетачних и злонамерних информација које су се појавиле у појединим медијима, а које се односе на наводно уношење транспарената у Београдску арену уз помоћ челника клуба, КК Партизан жели да истакне следеће:
Пре свега, спорни снимци нису настали на утакмици између Партизана и Париза, већ уочи меча између Партизана и чачанског Борца, на којем није било никаквих транспарената.
Снимци су забележени на самом улазу, где је поменутом навијачу уредно очитана карта. Након његовог одбијања да се подвргне додатном претресу и услед непримереног понашања, затражено је присуство представника клуба. У том тренутку су се на лицу места појавили директор клуба и директор маркетинга, који су у присуству више људи и припадника полиције покушали да објасне да сви посетиоци, без изузетка, морају да прођу комплетну безбедносну процедуру.
Како би се избегла ескалација, навијач је склоњен лифтом на следећи спрат, где је у присуству комесара за безбедност обављен разговор и јасно му је стављено до знања да без претреса не може ући у дворану. Након спроведеног претреса, у присуству лиценцираног обезбеђења, припадника безбедносних служби и припадника МУП, посетилац је уз валидну улазницу пуштен на трибине. На поменутом мечу није било транспарената са фотографија које су касније пласиране у јавност. Време забележено на сигурносним камерама додатно потврђује да се ради о утакмици против Борца.
КК Партизан још једном апелује на све навијаче и медије да се уздрже од ширења дезинформација и лажи, и да се фокус врати на спорт. Клуб јасно истиче да је против сваке врсте вређања и да политици није место у Арени. Позивамо све актере да допринесу смиривању ситуације, а не подгревању тензија."