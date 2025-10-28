clear sky
НОВО САОПШТЕЊЕ КК ПАРТИЗАН: "Поводом нетачних и злонамерних информација..."

28.10.2025. 16:48 16:50
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
kk partizan
Фото: КК Партизан

КК Партизан се огласио саопштењем за јавност поводом дешавања на мечу против Париза у Евролиги.

КК Партизан се раније данас огласио информацијом да је утврђен идентитет навијача који су изазвали инцидент на мечу против Париза у Евролиги, а сада су издали ново саопштење које преносимо у целости и без измена:

"Поводом нетачних и злонамерних информација које су се појавиле у појединим медијима, а које се односе на наводно уношење транспарената у Београдску арену уз помоћ челника клуба, КК Партизан жели да истакне следеће:

Пре свега, спорни снимци нису настали на утакмици између Партизана и Париза, већ уочи меча између Партизана и чачанског Борца, на којем није било никаквих транспарената.

Снимци су забележени на самом улазу, где је поменутом навијачу уредно очитана карта. Након његовог одбијања да се подвргне додатном претресу и услед непримереног понашања, затражено је присуство представника клуба. У том тренутку су се на лицу места појавили директор клуба и директор маркетинга, који су у присуству више људи и припадника полиције покушали да објасне да сви посетиоци, без изузетка, морају да прођу комплетну безбедносну процедуру.

Како би се избегла ескалација, навијач је склоњен лифтом на следећи спрат, где је у присуству комесара за безбедност обављен разговор и јасно му је стављено до знања да без претреса не може ући у дворану. Након спроведеног претреса, у присуству лиценцираног обезбеђења, припадника безбедносних служби и припадника МУП, посетилац је уз валидну улазницу пуштен на трибине. На поменутом мечу није било транспарената са фотографија које су касније пласиране у јавност. Време забележено на сигурносним камерама додатно потврђује да се ради о утакмици против Борца.

КК Партизан још једном апелује на све навијаче и медије да се уздрже од ширења дезинформација и лажи, и да се фокус врати на спорт. Клуб јасно истиче да је против сваке врсте вређања и да политици није место у Арени. Позивамо све актере да допринесу смиривању ситуације, а не подгревању тензија."

кк партизан саопштење
Извор:
Б92
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
