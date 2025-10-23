overcast clouds
20°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

(ВИДЕО) АМЕРИКАНАЦ ЏЕРЕД БАТЛЕР НОВО ПОЈАЧАЊЕ ЦРВЕНЕ ЗВЕЗДЕ: Из најбоље НБА сезоне у дресу Сиксерса стиже у Београд

23.10.2025. 11:05 11:25
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
batler
Фото: КК Црвена звезда

Амерички кошаркаш Џеред Батлер ново је појачање Црвене звезде, саопштио је београдски клуб.

"Бивши члан Филаделфије и некадашњи шампион НЦАА са Бејлором, потписао је у четвртак у јутарњим часовима уговор са Црвеном звездом, и доноси нашем тиму бројне квалитете на позицијама организатора игре и бека шутера које су тренутно ослабљене одсуством бројних играча због повреда. Батлера, који има 25 година и висок је 191 центиметар, на НБА драфту 2021. године изабрали су Њу Орлеанс Пеликанси. Претходно је имао сјајну колеџ каријеру и шампион је НЦАА са екипом Бејлора", наводи се на сајту Звезде.

Батлер је у каријери одиграо 148 утакмица у НБА лиги, са просеком од 6,7 поена, 1,5 скокова и 2,8 асистенција, а наступао је за Јуту, Оклахому, Вашингтон и Филаделфију.

"Управо из најбоље НБА сезоне коју је имао у дресу Сиксерса (у 28 утакмица просечно је бележио 12 поена и 5 асистенција) стиже у Београд где ће пошто прође лекарске прегледе потписати уговор. Црвена звезда истиче велико задовољство јер се Батлер и поред бројних понуда које је имао у претходном периоду, одлучио да обуче дрес Црвене звезде и појача наш тим", саопштено је из Црвене звезде.

 

кк црвена звезда кк црвена звезда београд нови играч
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НБА ПОЈАЧАЊЕ СТИЖЕ У БЕОГРАД: Пред дуел са Звездом Басконија довела Американца
спорт

НБА ПОЈАЧАЊЕ СТИЖЕ У БЕОГРАД: Пред дуел са Звездом Басконија довела Американца

18.10.2025. 14:53 14:55
Волим
0
Коментар
0
Сачувај