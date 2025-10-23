overcast clouds
"Нема лаких ривала" ТАЊГА И РАНЂЕЛОВИЋ ПРЕД НАПРЕДАК: У нашој лиги не може да се добије нико ако ниси на 100 посто

23.10.2025. 13:13 13:16
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ФК Војводина
Tanjga
Фото: ФК Војводина

Шеф стручног штаба Војводине Мирослав Тањга оптимиста је пред гостовање екипи Напретка.

Фудбалери „старе даме“ након победе над Радничким 1923, желе да наставе у истом ритму и у Крушевцу у петак од 16 часова.

– Морам да признам да смо мало ухватили ваздуха овом победом против Радничког 1923, која нам је дошла у правом тренутку. Али, морам да признам да смо се за њу и добро припремали и заслужено добили. И ту је било проблема, с којима се увек сусрећемо некад у првом, некад у другом полувремену. Показали смо на крају да имамо квалитет и карактер и на крају смо заслужено победили. Долази нова утакмица, а свака следећа је битнија од претходне. Гостујемо Напретку који се бори за голи живот, имају седам бодова, последњи су на табели. Али, у нашој лиги не може да се добије нико ако ниси на 100 посто и зато и целе седмице говорим играчима да не треба да гледамо ни табелу ни против кога играмо, већ да се припремимо најбоље што умемо – истакао је Тањга.

Он је потврдио да и даље има доста проблема у играчком кадру.

– Сада опет имамо кадровских проблема, Сиченџе је добио нови црвени картон, а што се тиче повређених, ситуација је иста, Урош Николић и Куфре Ета су ван строја. Бутеан се прикључио ове седмице, али смо имали нова два играча са вирусима, Синишу и Коларевића. Јуче су тренирали смањеним интензитетом, видећемо данас каква је ситуација. Црномарковић је искренуо скочни зглоб и такође није тренирао. Објективно имамо доста проблема, уз тај црвени картон. Али, имамо довољно широку екипу и изговора нема. Идемо да одиграмо добро, поштујемо ривала, али са нашом добром игром и поставком можемо да се надамо резултату којим ћемо да будемо задовољни – рекао је Тањга.

Лазар Ранђеловић истиче да сви у екипи знају шта је циљ и да уз максимално залагање могу до нова три бода.

– Прошлу утакмицу смо добили и то нам је дало ветар у леђа. Идемо у Крушевац, екипи која је у серији лоших резултата, али то не значи да су лош тим. Имају своје квалитете, а ниједна утакмица у нашем првенству није лака и морамо да уђемо максимално спремни. Ако будемо на нашем нивоу, неће бити проблема. Имамо циљ који смо зацртали, идемо корак по корак и желимо нову победу – рекао је Ранђеловић.

Утакмица Напредак – Војводина на програму је у петак од 16 часова уз директан пренос на каналу Арена премиум 3.

фк војводина Вошин кутак суперлига србије фудбал Суперлига Србије суперлига србије у фудбалу
Спорт Фудбал
