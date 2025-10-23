"Нема лаких ривала" ТАЊГА И РАНЂЕЛОВИЋ ПРЕД НАПРЕДАК: У нашој лиги не може да се добије нико ако ниси на 100 посто
Шеф стручног штаба Војводине Мирослав Тањга оптимиста је пред гостовање екипи Напретка.
Фудбалери „старе даме“ након победе над Радничким 1923, желе да наставе у истом ритму и у Крушевцу у петак од 16 часова.
– Морам да признам да смо мало ухватили ваздуха овом победом против Радничког 1923, која нам је дошла у правом тренутку. Али, морам да признам да смо се за њу и добро припремали и заслужено добили. И ту је било проблема, с којима се увек сусрећемо некад у првом, некад у другом полувремену. Показали смо на крају да имамо квалитет и карактер и на крају смо заслужено победили. Долази нова утакмица, а свака следећа је битнија од претходне. Гостујемо Напретку који се бори за голи живот, имају седам бодова, последњи су на табели. Али, у нашој лиги не може да се добије нико ако ниси на 100 посто и зато и целе седмице говорим играчима да не треба да гледамо ни табелу ни против кога играмо, већ да се припремимо најбоље што умемо – истакао је Тањга.
Он је потврдио да и даље има доста проблема у играчком кадру.
– Сада опет имамо кадровских проблема, Сиченџе је добио нови црвени картон, а што се тиче повређених, ситуација је иста, Урош Николић и Куфре Ета су ван строја. Бутеан се прикључио ове седмице, али смо имали нова два играча са вирусима, Синишу и Коларевића. Јуче су тренирали смањеним интензитетом, видећемо данас каква је ситуација. Црномарковић је искренуо скочни зглоб и такође није тренирао. Објективно имамо доста проблема, уз тај црвени картон. Али, имамо довољно широку екипу и изговора нема. Идемо да одиграмо добро, поштујемо ривала, али са нашом добром игром и поставком можемо да се надамо резултату којим ћемо да будемо задовољни – рекао је Тањга.
Лазар Ранђеловић истиче да сви у екипи знају шта је циљ и да уз максимално залагање могу до нова три бода.
– Прошлу утакмицу смо добили и то нам је дало ветар у леђа. Идемо у Крушевац, екипи која је у серији лоших резултата, али то не значи да су лош тим. Имају своје квалитете, а ниједна утакмица у нашем првенству није лака и морамо да уђемо максимално спремни. Ако будемо на нашем нивоу, неће бити проблема. Имамо циљ који смо зацртали, идемо корак по корак и желимо нову победу – рекао је Ранђеловић.
Утакмица Напредак – Војводина на програму је у петак од 16 часова уз директан пренос на каналу Арена премиум 3.