ПОСЛЕ ПРЕОКРЕТА И ПОБЕДЕ РУКОМЕТАША ВОЈВОДИНЕ НАД МЕТАЛОПЛАСТИКОМ: Бундеслигашки темпо у Аркус лиги
Чинило се да ће рукометаши Војводине, после седам узастопних победа (пет у првенству и две у Еврокупу), коначно капитулирати. Чинило се – али до тога није дошло.
Гости из Шапца, предвођени Аљошом Дамјановићем – једним од разлога због којих је селектор Србије Раул Гонзалес био у Новом Саду – имали су чак шест голова предности и одиграли сјајних 20 минута. Али онда је уследила Вошина рапсодија: Војин Чабрило и друштво су до одласка на одмор истопили предност, а у наставку је на сцену ступио фантастични Коста Диздар и предводио домаћина до шесте првенствене победе – 39:36. Најбољи актер дербија био је управо Чабрило, који је постигао десет погодака.
И заиста, Гонзалес је имао шта да види у Спортском центру „Слана бара“: од играча који су већ годинама на селекторским списковима, преко нових репрезентативаца, до младих талената који би то ускоро могли да постану. Све је прштало у Српској Атини – 75 голова, небројене контре и рукомет какав се ретко виђа у домаћем првенству.
Тренер Војводине Владан Матић био је задовољан целокупном сликом и квалитетом приказаног рукомета.
– Подсетило ме је ово на бундеслигашку утакмицу – много трчања, много голова, обе екипе су играле модерно. Металопластика нам је у томе била достојан партнер и публика је заиста могла да ужива. Нисмо добро почели меч, тачније, Шапчани су играли феноменално. Успели смо да ухватимо прикључак тако што је Марко Срдановић играо фластера на Аљоши Дамјановићу, који је будућност српског рукомета. У наставку смо показали да смо храбра и пркосна екипа и заслужено смо славили – истакао је Матић.
У наредном колу Аркус лиге, Новосађани у недељу од 20 часова гостују Радничком у Крагујевцу, док Металопластика од 18.30 дочекује Динамо. Након седмог кола следи пауза током ЕХФ недеље националних тимова.