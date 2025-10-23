overcast clouds
Искључења струје за петак, 24. октобар

23.10.2025. 11:49 12:08
Због ремонта дистрибутивних трафо станица, изградње прикључака и одржавања надземне мреже дана, 24. октобра, без електричне енергије ће бити корисници на следећим локацијама:

НОВИ САД:  Ул. Дожа Ђерђа 30-78 и 25-67, Ул. Антона Чехова непарна страна 15-35 и парна страна 26-28; од 07:45 до 08:45

Б. Шупута 36-58, 31-51, од 08:30 до 14:00

Гери Кароља 2-38, 1-33, Суботичка 30-66, 23-39, Булевар Европе 28, Радосно Детињство, АТЦ ТЕЛЕКОМ, од 09:00 до 11:00

Тоне Хаџића 16, Браће Лучић 17-21,25, од 12:00 до 14:00

ПЕТРОВАРАДИН: Улица:Патријарха Рајачића. од 08:00 до 10:00

Округићева 17-19, Прерадовићева 101, од 10:00 до 11:00

ФУТОГ:  Део улица: Фрушкогорска, Уроша Предића, Цара Лазара, П. Драпшина, Пионирска, Змај Јовина, Грмечка, Ратарска, Сремска, Б. Радичевића, Романијска, Повртарска, Крајишка, Р. Кондића, Војвођанска, Рибарска, Партизанска, С. Марковића и Радничка. од 08:00 до 14:30

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ: Део улица: Стражиловска, Белило, Ешиковачка и Стражиловски пут, од 08:15 до 14:00

РАКОВАЦ: У Думбову део улица: Карађорђева, Р. Маријанца (А. Рајса), од 08:30 до 12:30

ФУТОГ: Фрушкогорска 65-83, 50-72, Петра Драпшина 2-8, 1-3, Уроша Предића 3, Цара Лазара 44-50,66, од 09:30 до 11:00

СРЕМСКА КАМЕНИЦА: Потес Каменичке Ширине-Алибеговац, од 09:30 до 10:30

Нови Сад Сервисне информације
