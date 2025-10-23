КОШАРКАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ СУТРА ПРОТИВ МЕГЕ У ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ Сара Крњић у центру пажње
Кошаркашице Војводине сутра од 18 часова у Петроварадину играју против Меге у 5. колу Прве лиге Србије. Новосађанке захтеван дуел очекују након велике победе у Краљеву, чему је највише допринела Сара Крњић, која статистички доминира у шампионату.
Бивша репрезентативка проглашена је за најбољу скакачицу 4. кола Прве женске лиге Србије, пошто је на гостовању Краљеву остварила чак 21 скок, од тога седам у офанзиви. Тај учинак уједно представља и рекорд досадашњег дела сезоне. Крњић је тренутно и водећа скакачица лиге са укупно 70 ухваћених лопти.
Војводина је том победом у Краљеву (79:67) изједначила скор на 2–2, а тренер Наташа Анђелић истакла је да је тријумф плод тимског духа и упорности, што ће бити важно пред Мегу.
– Важна победа за нас. Успеле смо да останемо смирене у другом полувремену и сломимо отпор озбиљне екипе Краљева. Ово је искључиво победа девојака које до краја нису посустале. Још једном хвала Сари, која је била део наше екипе и помогла нам да забележимо две победе. Сада се окрећемо наредном ривалу – закључила је.
