overcast clouds
24°C
23.10.2025.
Нови Сад
eur
117.2127
usd
100.9584
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

КОШАРКАШИЦЕ ВОЈВОДИНЕ СУТРА ПРОТИВ МЕГЕ У ПРВОЈ ЛИГИ СРБИЈЕ Сара Крњић у центру пажње

23.10.2025. 16:09 16:17
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
Војводина
Фото: ФИБА

Кошаркашице Војводине сутра од 18 часова у Петроварадину играју против Меге у 5. колу Прве лиге Србије. Новосађанке захтеван дуел очекују након велике победе у Краљеву, чему је највише допринела Сара Крњић, која статистички доминира у шампионату.

Бивша репрезентативка проглашена је за најбољу скакачицу 4. кола Прве женске лиге Србије, пошто је на гостовању Краљеву остварила чак 21 скок, од тога седам у офанзиви. Тај учинак уједно представља и рекорд досадашњег дела сезоне. Крњић је тренутно и водећа скакачица лиге са укупно 70 ухваћених лопти.

Војводина је том победом у Краљеву (79:67) изједначила скор на 2–2, а тренер Наташа Анђелић истакла је да је тријумф плод тимског духа и упорности, што ће бити важно пред Мегу.

– Важна победа за нас. Успеле смо да останемо смирене у другом полувремену и сломимо отпор озбиљне екипе Краљева. Ово је искључиво победа девојака које до краја нису посустале. Још једном хвала Сари, која је била део наше екипе и помогла нам да забележимо две победе. Сада се окрећемо наредном ривалу – закључила је.

В. М. П.

 

 

Кошарка
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Спорт Кошарка
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај