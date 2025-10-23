moderate rain
ТРАНСФЕР МЕЂУ ВЕЧИТИМА: Ивана Илић прелази из Партизана у Звезду

23.10.2025. 19:35 19:37
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
ilic
Фото: worldathletics.org/(© Roger Sedres)

Атлетичарка Партизана и репрезентативка Србије Ивана Илић прећи ће у Црвену звезду.

Како је пренео Спортски журнал, Ивана Илић је највећи спринтерски таленат у историји Србије, а одлучила је да из Партизана пређе у Црвену звезду. Прелазни рок почиње 27. октобра.

Илић је била вицешампионка на Првенству Европе за јуниорке 2021. године с 11,42 на 100 м у Талину (Естонија). То је једина српска медаља на шампионатима Старог континента у спринту. Исте сезоне освојила је такође у најкраћој олимпијској спринтерској дисциплини пето место на Првенству света за јуниорке у Најробију (Кенија) с 11,54.

Тренер јој је био Драган Дуканац, а потом је променила неколико клубова и тренера. У 2025. је као чланица Партизана сарађивала с Гораном Обрадовићем, најтрофејнијим српским тренером, који ради у АК Војводина. Завршила је годину резултатом 11,91 на 100 м и 24,58 на 200 (на овој другој дистанци лични рекорд јој је 23,45 од 2023). 

Илић је напунила 23 године, а и даље ће радити са Гораном Обрадовићем због чега ће се преселити у Нови Сад како би максимално могла да се посвети тренингу.

атлетика ивана илић
Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
