РАДЕ КРУНИЋ: "Треба да нас буде срамота..." ТОМАС ХАНДЕЛ: "исмо били на нивоу"
Искусни везни фудбалер Раде Крунић је поделио утиске након меча са Брагом на стадиону “Мунисипал”.
– Јесмо губили лопте, али мислим да смо млако ушли у утакмицу, и то се одразило на нашу игру у наставку. На оваквим гостовањима треба бити спреман за све. Ми смо ушли као да нисмо имали жељу, мислим да би требало да нас буде срамота како смо представили Црвену звезду и то не сме да се дешава клубу као што је Црвена звезда – рекао је Крунић.
Везни фудбалер Црвене звезде Томас Хандел је поделио утиске након меча са Брагом на стадиону „Мунисипал“.
– Веома лош резултат по нас. Брага је победила фер и поштено. Нисмо имали став који нам је био потребан да победимо. Наравно да смо желели тријумф, али мислим да нисмо били на нивоу као у прве две утакмице Лиге Европе, јер знам да имамо квалитет и да када играмо најбоље, можемо да победимо овакве ривале. Дошли смо овде са том амбицијом. Није било немогуће, имали смо сличан посед као противник, али лошу завршницу. Треба да радимо више и да верујемо у себе, јер има још много утакмица и желимо да изборимо пласман у нокаут фазу – рекао је Хандел.
Хандел је истакао посебну захвалност навијачима на подршци.
– Наши навијачи су невероватни, као и увек. Хвала им пуно на подршци. Урадићемо све што је у нашој моћи да их учинимо поносним и да напредујемо даље у овом такмичењу – закључио је Хандел.