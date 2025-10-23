overcast clouds
(ВИДЕО) ОД НОВОГ САДА ДО ЗРЕЊАНИНА ЗА 25 МИНУТА Напредују радови на делу пута Мужља-Арадац

23.10.2025. 17:09 17:20
Пише:
Дневник
Извор:
Војводина уживо
аутопут
Фото: youtube printscreen/vojvodina uživo

На траси ауто-пута Београд–Зрењанин–Нови Сад, код Мужље и Арадца, у току је насипање и припрема подлоге на деоници од Бегеја до Тисе, у дужини од око 20 километара. До сада је формацијама насуто приближно 10 километара трасе.

Градилиште у овом делу отворено је пре више од годину дана, а радови су започети ископавањем позајмишта песка у близини Бегеја, одакле се свакодневно извлачи око 4.000 кубика песка за потребе насипања.

105 километара нове саобраћајнице кроз срце Баната

Траса ауто-пута дуга је 105 километара и повезаће Београд, Панчево, Зрењанин и Нови Сад, формирајући нови саобраћајни правац који ће значајно допринети развоју Баната и северне Србије.

Захваљујући овој саобраћајници, становници Зрењанина и околних места брже ће се укључивати на Коридор 10, док ће се од Новог Сада до Зрењанина стизати за свега 25 минута.

Очекује се да ће нови ауто-пут повећати привредни потенцијал региона, привући инвестиције и подстаћи останак становништва у Банату. Индустријске зоне у Зрењанину, Ковачици и Опову постаће још атрактивније за инвеститоре, што ће донети нова радна места.

Аеродроми Ечка и Ченеј задржавају своју намену

Планом изградње предвиђено је да се у обухвату коридора налазе и аеродроми Ечка и Ченеј, који ће задржати своју садашњу функцију спортских и логистичких центара.

Поред државних путева првог и другог реда, нови коридор ће обухватити и општинске и некатегорисане путеве, чиме се обезбеђује интегрисани приступ развоју саобраћајне мреже највишег ранга.

Инвестиција од посебног значаја за Србију

Влада Србије је још 2021. године прогласила пројекат ауто-пута Београд–Зрењанин–Нови Сад инвестицијом од посебног значаја, а 2022. донето је решење о јавном интересу за експропријацију земљишта.

У новембру 2023. године потписан је комерцијални уговор о пројектовању и изградњи са компанијом China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group Ltd. (Shandong Hi-Speed Group).

Пројекат се реализује фазно, а свака деоница представља засебну целину изградње. Према подацима Министарства грађевинарства, тренутна физичка реализација износи око 5%, док је укупна вредност радова 1,59 милијарди евра, финансирана из буџета Србије и кредита домаћих банака.

Војводина уживо

ауто пут Зрењанин Нови сад
Извор:
Војводина уживо
Пише:
Дневник
Војводина
18.10.2025. 14:12 14:16
