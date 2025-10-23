(ВИДЕО) ОД НОВОГ САДА ДО ЗРЕЊАНИНА ЗА 25 МИНУТА Напредују радови на делу пута Мужља-Арадац
На траси ауто-пута Београд–Зрењанин–Нови Сад, код Мужље и Арадца, у току је насипање и припрема подлоге на деоници од Бегеја до Тисе, у дужини од око 20 километара. До сада је формацијама насуто приближно 10 километара трасе.
Градилиште у овом делу отворено је пре више од годину дана, а радови су започети ископавањем позајмишта песка у близини Бегеја, одакле се свакодневно извлачи око 4.000 кубика песка за потребе насипања.
105 километара нове саобраћајнице кроз срце Баната
Траса ауто-пута дуга је 105 километара и повезаће Београд, Панчево, Зрењанин и Нови Сад, формирајући нови саобраћајни правац који ће значајно допринети развоју Баната и северне Србије.
Захваљујући овој саобраћајници, становници Зрењанина и околних места брже ће се укључивати на Коридор 10, док ће се од Новог Сада до Зрењанина стизати за свега 25 минута.
Очекује се да ће нови ауто-пут повећати привредни потенцијал региона, привући инвестиције и подстаћи останак становништва у Банату. Индустријске зоне у Зрењанину, Ковачици и Опову постаће још атрактивније за инвеститоре, што ће донети нова радна места.
Аеродроми Ечка и Ченеј задржавају своју намену
Планом изградње предвиђено је да се у обухвату коридора налазе и аеродроми Ечка и Ченеј, који ће задржати своју садашњу функцију спортских и логистичких центара.
Поред државних путева првог и другог реда, нови коридор ће обухватити и општинске и некатегорисане путеве, чиме се обезбеђује интегрисани приступ развоју саобраћајне мреже највишег ранга.
Инвестиција од посебног значаја за Србију
Влада Србије је још 2021. године прогласила пројекат ауто-пута Београд–Зрењанин–Нови Сад инвестицијом од посебног значаја, а 2022. донето је решење о јавном интересу за експропријацију земљишта.
У новембру 2023. године потписан је комерцијални уговор о пројектовању и изградњи са компанијом China Shandong International Economic and Technical Cooperation Group Ltd. (Shandong Hi-Speed Group).
Пројекат се реализује фазно, а свака деоница представља засебну целину изградње. Према подацима Министарства грађевинарства, тренутна физичка реализација износи око 5%, док је укупна вредност радова 1,59 милијарди евра, финансирана из буџета Србије и кредита домаћих банака.