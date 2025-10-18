УМЕСТО РУШЕЊА КУЋА БИЋЕ ТУНЕЛ НА АУТО ПУТУ КОД ИВАЊИЦЕ Сто кућа и плодно земљиште преживели, мештани Радаљева тражили измене и успели
ИВАЊИЦА: Након што је завршена деоница ауто-пута Милош Велики од Паковраћа до Пожеге у плану је наставак њене изградње даље ка Ивањици, како би била комплетирана траса до Бољара.
Раније се појавила информација да ће по првобитном плану због изградње ове деонице на територији општине Ивањица доћи до рушења око 100 кућа и заузимања плодног земљишта.
Мештани су изразили велику забринутост и незадовољство, стога је у Ивањици одржан састанак представника локалне самоуправе, компаније ЦРБЦ и мештана Радаљева.
- Након разговора са државним органима и инвеститорима, одлучено је да се уради ново идејно решење које подразумева нову тунелску варијанту која ће заобићи више од 90 одсто спорних парцела, рекао је за РИНУ председник општине Александар Митровић.
Он истиче да је држава на овај начин показала спремност да изађе у сусрет људима упркос чињеници да ће нова траса знатно више коштати.