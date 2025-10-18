ОВО ЈЕ УЗРОК ПРЕВРТАЊА АУТОБУСА Дачић о трагедији код Сремске Митровице
БЕОГРАД: Министар унутрашњих послова Ивица Дачић рекао је данас поводом несреће која се догодила у Сремској Митровици, у којој су три особе изгубиле живот, а више особа повређено, да треба испитати све околности, јер је возач у 69. години добио продужетак лекарског уверења неограничено и да је према информација саобраћајне полиције возач крив, због неприлагођене брзине.
"Три особе су изгубиле живот. Било је укупно више од 80 путника, 57 мислим да је повређено, још седам или осам особа се тренутно налази у тешком стању, али за сада су стабилни. Тако да ово је тешка несрећа. Како су ми рекли из саобраћајне полиције, кривац је возач, неприлагођена брзина. Наравно, то је сада ствар за анализу", рекао је Дачић за ТВ Прва.
Додао је да је и за анализу колики је број година који возачи треба да имају и да треба испитати све околности несреће.
"Мислим, то ништа не значи за путнике, за породице које су изгубиле своје најдраже, али треба испитати све околности, јер он је у 69. години добио дозволу, добио продужетак лекарског уверења да је способан за то, како су ми рекли, неограничено. Како и зашто, то је нека утврди истрага", додао је Дачић.