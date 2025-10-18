(ФОТО) ТРАМПОВ МИНИСТAР ОДБРАНЕ ШОКИРАО ЗЕЛЕНСКОГ! На састанку носио кравату у бојама руске заставе
Пит Хегсет, амерички министар одбране привукао је пажњу новинара на састанку Володимира Зеленског и Доналда Трампа - због кравате у бојама руске заставе.
Пит Хегсет, амерички министар одбране привукао је пажњу новинара на састанку Володимира Зеленског и Доналда Трампа - због кравате у бојама руске заставе.
На фотографијама са састанка, Хегсет се на састанку појавио носеćи плаво-црвено-белу кравату, док је у џепу носио марамицу у бојама америчке заставе.
Ова комбинација симбола две земље изазвала је бројне коментаре у медијима и на друштвеним мрежама.
Meanwhile Pete Hegseth's tie was very telling. pic.twitter.com/PmO9GCo887
— WarTranslated (@wartranslated) October 17, 2025
>
Састанак између украјинског председника и америчког лидера почео је кратким обраćањем новинарима, након чега су два лидера наставила разговоре иза затворених врата који су трајали два сата.
Пит Хегсет, који је на челу Пентагона од почетка Трамповог мандата, није коментарисао симболику своје одеćе, али су људи на друштвеним мрежама коментарисали да контраст између кравате и марамице делује „намерно наглашено“, посебно у време када америчка администрација покушава да уравнотежи притисак Кијева да испоручи ракете Томахавк и одржавање дипломатских канала са Москвом.