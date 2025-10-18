ПОЧИЊЕ ИСПЛАТА СОЦИЈАЛНИХ И ДЕЧЈИХ ДОДАТАКА Министарство објавило датуме кад ће новац бити на рачуну
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да ће корисници редовне социјалне помоћи и других накнада примити исплату у наредним данима.
У понедељак, 20. октобра почеће исплата:
- Новчану социјалну помоћ, посебне новчане накнаде и додатке за помоћ и негу другог лица за месец септембар
- Накнаде за издржавање корисника у породичном смештају за месец септембар
- Дечији додатак и родитељски додатак за месец септембар
- Права из борачко-инвалидске заштите за месец септембар
У уторак, 21. октобра почеће исплата:
- Накнаде зараде или плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета за месец септембар
- Остале накнаде по основу рођења и неге детета
Корисници се позивају да прате обавештења како би благовремено преузели средства.