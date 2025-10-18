overcast clouds
ПОЧИЊЕ ИСПЛАТА СОЦИЈАЛНИХ И ДЕЧЈИХ ДОДАТАКА Министарство објавило датуме кад ће новац бити на рачуну

18.10.2025. 10:21 10:41
Пише:
Дневник
Извор:
k1info.rs
Dinari/Novac
Фото: Pexels

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања саопштило је да ће корисници редовне социјалне помоћи и других накнада примити исплату у наредним данима.

У понедељак, 20. октобра почеће исплата:

- Новчану социјалну помоћ, посебне новчане накнаде и додатке за помоћ и негу другог лица за месец септембар 

- Накнаде за издржавање корисника у породичном смештају за месец септембар

- Дечији додатак и родитељски додатак за месец септембар 

- Права из борачко-инвалидске заштите за месец септембар 

У уторак, 21. октобра почеће исплата:

- Накнаде зараде или плате за време породиљског одсуства, неге детета и посебне неге детета за месец септембар

- Остале накнаде по основу рођења и неге детета 

Корисници се позивају да прате обавештења како би благовремено преузели средства.

(k1info.rs)

