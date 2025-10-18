overcast clouds
ТИНЕЈЏЕР ИЗБО МУШКАРЦА НОЖЕМ ПОСЛЕ СВАЂЕ ИСПРЕД МЕКДОНАЛДСА У току велика полицијска потрага

18.10.2025. 11:25
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Pixabay.com

У центру Беча у петак увече дошло је до крвавог напада ножем, а полиција трага за осумњиченима.

Према полицијским наводима, група мушкараца (22, 35 и 40 година) и жена (43) су се спремали да крену ка бару након корпоративне журке око 23.45 у петак увече када су се вербално обрачунали са групом младића испред Мекдоналдса у области Шведенплац.

У року од неколико тренутака, ситуација је потпуно ескалирала, што је резултирало физичким обрачуном.

Један од тинејџера је изненада извукао нож и избог једног од мушкараца (40) неколико пута. Сведоци су одмах позвали хитне службе. 

Повређеном је помоћ пружена на лицу места, након чега је превезен у болницу. 

Малолетни починиоци су одмах након напада побегли у непознатом правцу. Жртве су могле само да опишу одећу осумњичених. Потрага бечке полиције до сада није дала резултате. Истрага је у току, посебно у вези са тачним узроком напада и идентитетом нападача. 

(Telegraf.rs)

Вести Свет
