ТИНЕЈЏЕР ИЗБО МУШКАРЦА НОЖЕМ ПОСЛЕ СВАЂЕ ИСПРЕД МЕКДОНАЛДСА У току велика полицијска потрага
У центру Беча у петак увече дошло је до крвавог напада ножем, а полиција трага за осумњиченима.
Према полицијским наводима, група мушкараца (22, 35 и 40 година) и жена (43) су се спремали да крену ка бару након корпоративне журке око 23.45 у петак увече када су се вербално обрачунали са групом младића испред Мекдоналдса у области Шведенплац.
У року од неколико тренутака, ситуација је потпуно ескалирала, што је резултирало физичким обрачуном.
Један од тинејџера је изненада извукао нож и избог једног од мушкараца (40) неколико пута. Сведоци су одмах позвали хитне службе.
Повређеном је помоћ пружена на лицу места, након чега је превезен у болницу.
Малолетни починиоци су одмах након напада побегли у непознатом правцу. Жртве су могле само да опишу одећу осумњичених. Потрага бечке полиције до сада није дала резултате. Истрага је у току, посебно у вези са тачним узроком напада и идентитетом нападача.