18.10.2025.
Нови Сад
ПОЖАР ПРОГУТАО ПОРОДИЧНУ КУЋУ На згаришту није остало ништа

18.10.2025. 10:41
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
а
Фото: РИНА

ПРИЈЕПОЉЕ: У селу Брезовача код Пријепоља избио је велики пожар у ком је изгорела једна породична кућа.

Ватра је избила синоћ, а ширила се великом брзином па је стамбени објекат у кратком року изгорео скоро до темеља.

- На сву срећу власници у тренутку избијања ватре нису били у кући, нема повређених особа али је причењена огромна материјална штета. Породична кућа је потпуно изгорела, није ништа остало, кажу за РИНУ мештани овог пријепољског села.

Узрок пожара за сада није познат, а на лицу места су биле и екипе ватрогасно-спасилачке службе које су спречиле да се ватра прошири на околне објекте.

