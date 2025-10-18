overcast clouds
ХАПШЕЊЕ У БУЈАНОВЦУ Пуцао из возила у покрету после утакмице Србија-Албанија

18.10.2025. 12:58
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Dnevnik.rs

БУЈАНОВАЦ: Припадници Министарства унутрашњих послова у Бујановцу ухапсили су В. А. (2002) из околине Бујановца, због постојања основа сумње да је извршио кривично дело изазивање опште опасности.

Како је данас саопштио МУП, сумња се да је он 11. октобра у Бујановцу, након завршетка фудбалске утакмице између репрезентација Републике Србије и Републике Албаније, пуцао из возила у покрету. 

По налогу дежурног јавног тужиоца Основног јавног тужилаштва у Врању, осумњиченом је одређено задржавање до 48 сати након чега ће, уз кривичну пријаву, бити приведен тужилаштву.

Полиција наставља рад на овом случају.

