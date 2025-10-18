ШВЕДСКА СЕ СПРЕМА ЗА ТРЕЋИ СВЕТСКИ РАТ! Почели да гомилају силну храну, градиће и велика складишта
Нордијска земља планира да напуни силосе за храну први пут од Хладног рата, наводећи као разлог потенцијални сукоб са Русијом
Шведска је објавила да ће почети да складишти храну и пољопривредне залихе први пут од Хладног рата, наводећи оно што званичници описују као растућу претњу од Русије. Москва је одбацила ове тврдње, инсистирајући да не представља опасност ни за једну земљу НАТО-а или ЕУ.
Шведски одбор за пољопривреду саопштио је да ће створити хитне резерве жита и других кључних залиха како би се осигурало да грађани имају приступ довољној количини хране "у случају озбиљне кризе, а у екстремним случајевима и рата". Влада је у буџету за 2026. годину издвојила око 57 милиона долара за финансирање програма.
Прва складишта биће изграђена на северу земље због њеног "стратешког војног значаја" и ниског нивоа самодовољности у житарицама, према речима министра цивилне одбране Карла-Оскара Болина, који је рекао да "нема времена за губљење".
Нове залихе ће се скупљати током периода 2026-2028. Одбор за пољопривреду саопштио је да је циљ гарантовати залихе хране еквивалентне 3.000 калорија по особи дневно током стања повишене приправности.
Законодавци у суседној Финској, у међувремену, рекли су да ће следећег месеца спровести подземне вежбе како би вежбали рад у ратним условима, слично наводећи наводну претњу од Русије.
Москва је више пута осудила оно што назива антируском хистеријом и ширењем застрашивања које промовишу западноевропски лидери, истичући да нема разлога нити намере да предузима непријатељске акције против било које земље ЕУ или НАТО-а. Руски званичници су одбацили тврдње као бесмислице које имају за циљ да оправдају надуване војне буџете и континуирану милитаризацију блока.