ВОША ЖЕЛИ ПОБЕДОНОСНИ ХЕТ-ТРИК: Градиштанци у недељу дочекују Хајдук из Стапара

18.10.2025. 13:22
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Властимир Јанков
спорт
Фото: В. Јанков

Осокољени са две узастопне победе у гостима, против Пролетера у Равном Селу за бодове и ОФК Бечеј 1918 у купу, фудбалери Војводине из Бачког Градишта сада желе да забележе победоносни хет-трик.

То неће бити лако остварљиво, јер им у недељу у госте стиже врло добри Хајдук из Стапара, али ако се нешто жели, онда је то и остварљиво.

У финишу утакмице у среду са Бечејцима повредио се Немања Јовић, коме су у бечејском Дому здравља са пет копчи зашили напрслу аркаду.

Питао сам лекара да ли ћу у недељу моћи да помогнем саиграчима у важној утакмици и добио сам потврдан одговор. Значи, тренер Душан Медић ће моћи да рачуна на моје услуге, а он ће одредити када и колико ћу играти рекао нам је Немања Јовић.

Додајмо да је Хајдук тренутно трећи на табели са 18 бодова, а Градиштанци су два места ниже са три бода мање. Значи, победом би се бодовно изједначили и остали би у горњем делу табеле. 

Ми у сваку утакмицу улазимо са жељом да победимо, па је тако и у овој. Од много фактора зависи да ли ће се наша жеља остварити, али најважније је да добро радимо и да је атмосфера у клубу позитивна додаје тренер Душан Медић.

Недељну утакмицу у Бачком Градишту судиће Вања Филиповић из Суботице, а помоћне судије су Марко Бојин из Падеја и Стеван Јурић из Сенте, одакле је и делегат ФСВ Данило Попов.

фудбал фк војводина бачко градиште
Извор:
Дневник/Властимир Јанков
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
