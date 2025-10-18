ДОБИО ОТКАЗ ПОСЛЕ САМО ТРИ САТА: Булси се брзо разишли са најбољим рукијем
18.10.2025. 13:32 13:37
Амерички кошаркаш Мек Мекланг добио је отказ од стране Чикаго Булса у рекордном року.
Троструки узастопни освајач у закуцавањима на Ол-стару је потписао уговор са Булсима, који су га само три сата касније отпустили.
Детаљи још увек нису познати, али ово је био други покушај сарадње Чикага и Мекланга.
Мекланг је био овде и у сезони 2021/22. кад је наступао за Винди Булсе у развојној лиги.
У сезони 2022/23. добио је награду за најбољег рукија у "Џи" лиги, када је помогао Делавер Блу Коутсима да освоје титулу.
Булси сезону започињу 22. октобра кад играју против Детроита.