ДОБИО ОТКАЗ ПОСЛЕ САМО ТРИ САТА: Булси се брзо разишли са најбољим рукијем

18.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Б92
спорт
Амерички кошаркаш Мек Мекланг добио је отказ од стране Чикаго Булса у рекордном року.

Троструки узастопни освајач у закуцавањима на Ол-стару је потписао уговор са Булсима, који су га само три сата касније отпустили.

Детаљи још увек нису познати, али ово је био други покушај сарадње Чикага и Мекланга.

Мекланг је био овде и у сезони 2021/22. кад је наступао за Винди Булсе у развојној лиги.

У сезони 2022/23. добио је награду за најбољег рукија у "Џи" лиги, када је помогао Делавер Блу Коутсима да освоје титулу.

Булси сезону започињу 22. октобра кад играју против Детроита.

 

Б92

нба чикаго кошарка
