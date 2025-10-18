moderate rain
У ПОНЕДЕЉАК ДАН ЖАЛОСТИ У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ ЗБОГ ТРАГИЧНЕ САОБРАЋАЈНЕ НЕСРЕЋЕ Једна жена пребачена у Београд У КРИТИЧНОМ ЈЕ СТАЊУ

18.10.2025.
Фото: TANJUG/ OMK MUP REPUBLIKE SRBIJE

У тешкој саобраћајној несрећи која се догодила на путном правцу између Сремске Митровице и Јарка живот су изгубиле три особе.

Једна жена, која је пребачена из митровачке болнице у Београд, у критичном је стању. 

Због трагедије која је погодила град, данас ће бити одржана седница Градског већа Сремске Митровице, на којој ће бити предложено да се понедељак прогласи Даном жалости. 

Град ће породицама настрадалих помоћи са по 200.000 динара за покривање трошкова сахране и других неопходних издатака.

(kurir.rs)

