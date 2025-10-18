ПОТРЕСНА ИСПОВЕСТ СУПРУГА ТЕШКО ПОВРЕЂЕНЕ ПУТНИЦЕ У НЕСРЕЋИ КОД СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ Моја жена не осећа ни руку ни ногу ПОРЕД ЊЕ ЈЕ ВРИШТАЛА ТЕШКО ПОВРЕЂЕНА ДЕВОЈЧИЦА
- Моја жена је тешко повређена, тешко. Повређен јој је кук, не осећа ни руку ни ногу. Поред ње је седело дете од 19 година, девојчица је вриштала и даље не знамо у каквом је стању. Супруга ми каже да је тешко повређена - прича Миљан, супруг једне од повређених из преврнутог аутобуса у Сремској Митровици.
Наиме, испред болнице у Сремској Митровици сцене су потресне. Велики број људи, чланова породице и колеге повређених из преврнутог аутобуса окупили су се како би сазнали најновије информације о стању њихових ближњих.
Међу њима је и Миљан, супруг једне од повређених у преврнутом аутобусу код Сремске Митровице.
Како каже, чуо се са супругом која је задобила тешке повреде.
- Много дуго постоји проблем са овим превозником. Све жене носе ћебад и шалове како би се покривале јер грејање не ради. Овде је седело 20 људи и сви су говорили како се месецима жале на превоз. Кога ја сада да кривим, само да преживи па ћемо да видимо шта ћемо. Али чињеница је да је овде крив директор предузећа које је имало низ пропуста у раду - каже он.
Припадници Министарства унутрашњих послова у Сремској Митровици, у сарадњи са Основним јавним тужилаштвом у овом граду ухапсили су Д. К. (70) возача аутобуса превозника "Сирмиум бус", због постојања основа сумње да је извршио кривично дело тешка дела против безбедности јавног саобраћаја.
Он се сумњичи да је управљајући аутобусом на деоници Јарак - Сремска Митровица изазвао саобраћајну незгоду у којој су живот изгубиле три особе.
Иначе, Министарство унутрашњих послова је у претходне две године три пута извршило надзор над радом превозника "Сирмиум бус" и утврдило преко 60 неисправности које су процесуиране издавањем прекршајних налога односно подношењем захтева за покретање прекршајног поступка надлежном прекршајном суду.