ПОСЛЕ ОБЛАЧНОГ ЈУТРА ДОЛАЗИ СУНЦЕ Температура до 17 степени

18.10.2025.
У Србији ће данас, 18. октобра јутро бити местимично са слабом кишом, док се после подне и увече очекује престанак падавина и делимично разведравање, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.

На северу Војводине биће суво, пре подне претежно сунчано, а после подне променљиво облачно.


Дуваће слаб и умерен ветар, на северу понегде краткотрајно и јак северозападни, док ће се температуре кретати од четири до 17 степени.

 У Београду ће ујутро на ширем подручју града бити могућа слаба киша, а од средине дана могуће је постепено разведравање и највиша дневна температура око 15 степени.

(k1info.rs)

