ПОСЛЕ ОБЛАЧНОГ ЈУТРА ДОЛАЗИ СУНЦЕ Температура до 17 степени
18.10.2025. 07:02 07:14
У Србији ће данас, 18. октобра јутро бити местимично са слабом кишом, док се после подне и увече очекује престанак падавина и делимично разведравање, саопштио је Републички хидрометеоролошки завод.
На северу Војводине биће суво, пре подне претежно сунчано, а после подне променљиво облачно.
Дуваће слаб и умерен ветар, на северу понегде краткотрајно и јак северозападни, док ће се температуре кретати од четири до 17 степени.
У Београду ће ујутро на ширем подручју града бити могућа слаба киша, а од средине дана могуће је постепено разведравање и највиша дневна температура око 15 степени.